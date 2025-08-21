OVO JE POLICAJAC KOME JE ODSEČENA RUKA U MIONICI: Lekari se bore za njegov život
KASNO sinoć, sat vremena nakon ponoći, došlo je do krvavog pira, kada je u parku u Mionici jedan mladić (22) nakon svađe sa službenim licem mačetom napao policajca.
U toku incidenta je policajacu je odsečena ruka ispod lakta, a takođe je zadobio teže povrede po stomaku, prenosi "Republika".
Nakon stravičnog napada policajac Milan Đ. iz sela Mušići izgubio je mnogo krvi. Mladić je u teškom stanju, a lekari trenutno ulažu velike napore da bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.
Na reakciju Hitne pomoći čekalo se 15 minuta, koja je nakon dolaska odvezla policajca u bolnicu.
Prema poslednjim informacijama, Milan Đokić je nakon sinoćnjeg incidenta hitno primljen u Urgentni centar u Valjevu, ali je zbog teških telesnih povreda brzo prebačen u Beograd.
Republika
