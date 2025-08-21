Hapšenja i istraga

OVO JE POLICAJAC KOME JE ODSEČENA RUKA U MIONICI: Lekari se bore za njegov život

V.N.

21. 08. 2025. u 11:31

KASNO sinoć, sat vremena nakon ponoći, došlo je do krvavog pira, kada je u parku u Mionici jedan mladić (22) nakon svađe sa službenim licem mačetom napao policajca.

ОВО ЈЕ ПОЛИЦАЈАЦ КОМЕ ЈЕ ОДСЕЧЕНА РУКА У МИОНИЦИ: Лекари се боре за његов живот

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U toku incidenta je policajacu je odsečena ruka ispod lakta, a takođe je zadobio teže povrede po stomaku, prenosi "Republika".

Nakon stravičnog napada policajac Milan Đ. iz sela Mušići izgubio je mnogo krvi. Mladić je u teškom stanju, a lekari trenutno ulažu velike napore da bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.

Foto: Printskrin/ Društvene mreže

Na reakciju Hitne pomoći čekalo se 15 minuta, koja je nakon dolaska odvezla policajca u bolnicu.

Prema poslednjim informacijama, Milan Đokić je nakon sinoćnjeg incidenta hitno primljen u Urgentni centar u Valjevu, ali je zbog teških telesnih povreda brzo prebačen u Beograd.

(Republika)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije