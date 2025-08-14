OVO SU SRBIN I MAKEDONAC KOJI SU UBIJENI SUROVOJ LIKVIDACIJI U JUŽNOJ AMERICI: Policija pronašla njihova izmasakrirana tela (FOTO)

U SANTA Kruzu u Boliviji ubijeni su i Miljan Đekić (38) iz Niša i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice kao i Vanja Milošević iz Srbije, a sada su se pojavile fotgrafije ubijenog Đekića i Lazarevskog.

Foto: Printskrin

Bolivijski portal "Reduno" objavio je fotografije dvojice muškaraca za koje tvrde da su ubijeni Srbin Miljan Đekić (38) i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice.

Bolivijska policija njihova izmasakrirana tela, podsetimo, pronašla je u kuhinji iznajmljene kuće, pošto su komšije prijavile da se iz nje čuju muzika i uznemirujući krici.

- Zatečena su tri tela, uvijena u crne najlonske džakove, koja su najverovatnije bila pripremljena za transport na drugu lokaciju - rekli su izvori iz istrage.

- Tela u crnim džakovima pronađena su u kuhinji. Sumnja se da je plan ubica bio da ih transportuju na neko drugo mesto, ali da to nisu stigli jer je policija upala u kuću i otkrila zločin - navode oni.

Uhapšene 4 osobe zbog ubistva u Boliviji

Policija je uhapsila četvoricu osumnjičenih za umešanost u zločin i oni su se danas branili ćutanjem.

Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narko klanova, odnosno da je motiv surove likvidacije kokain. Poznanici šokirani informacijama o ubistvu

Inače u rodnom gradu Miljana Đekića, zvanog Hitri, svi su šokirani informacijom da je on ubijen u Boliviji.

- Svi već godinama znamo čime se bavio, to je bila javna tajna. Međutim, iznenađeni smo da je ubijen, jer je bio izuzetno oprezan i vodio je računa o svakom detalju. Ovde u Nišu imao je stan u novoj zgradi u kojoj su stanove kupili i neki drugi ljudi iz podzemlja, navodno da bi prali novac - kaže sagovornik.

On dodaje da je Dejanča Lazarevski iz Strumice u Nišu bio poznat po nadimku Makedonac, a da se priča da je treća žrtva izvesni Mali Kosta.

- Ovde niko ne veruje da su ih ubili Bolivijci. U podzemlju se govori da je likvidacija Miljana naručena odavde, iz Srbije ili Crne Gore a da su možda Bolivijci bili izvršioci ili pomagači - dodaje on.

Rezultati obdukcije ubijenih u Boliviji

Prema nalazima Instituta za forenzička istraživanja (IDIF), koji je obavio obdukcije u sudskoj mrtvačnici u Pampi de la Isla, jedna od žrtava je preminula usled prostrelne rane u glavu, kako se navodi, žrtva je upucana u levu slepoočnicu, pri čemu je metak izašao na desnu stranu glave.

Drugi muškarac zadobio je dve udarce tupim predmetom, najverovatnije drvenom palicom. Treća žrtva preminula je usled jednog snažnog udarca koji je prouzrokovao frakturu lobanje, verovatno nanet istim predmetom, saopštio je tužilac Rodrigez, ukazuje na teško ubistvo.

Policija ne isključuje mogućnost da je reč o obračunu u okviru transnacionalnog kriminala, odnosno o "likvidaciji iz odmazde", ali se, kako navode, razmatraju i druge opcije.

Kuća pod istragom: mesto zločina ili privremeni objekat?

Kuća u naselju Petrolero Norte, gde su tela i pronađena, trenutno je predmet detaljne forenzičke analize.

Sumnja se da je objekat korišćen kao mesto zatočeništva i egzekucije. Ipak, policija ne isključuje mogućnost da su žrtve ubijene na nekoj drugoj lokaciji i potom prebačene u ovu kuću.

Ubijeni Balkanci

Posetimo, u srpskim medijima pojavila se informacija da su trojica Balkanaca ubijeni u Južnoj Americi.

Jedan od likvidiranih muškaraca je Miljan Đekić (38) iz Niša.

Samo dan kasnije nakon što su otkriveni identiteti ubijenog Nišlije i Makedonca, u međima je objavljena vest koja potvrđuje da je treća žrtva likvidacije u Boliviji takođe Srbin Vanja Milošević.

(Informer)