UŠAO U AMBULANTU SA PREDMETOM SLIČNIM BOMBI, PA TRAŽIO PSIHOAKTIVNE LEKOVE: Dramatične scene u Boru, reagovala policija
PRIPADNICI policije u Boru uhapsili su S.M. (43) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je u četvrtak u jednoj ambulanti zahtevao od doktorke da mu prepiše lekove koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, držeći tom prilikom u ruci predmet koji podseća na ručnu bombu, saopštila je danas Policijske uprava u Boru.
Kako se navodi u saopštenju, osumnjičenog su službenici policije ubrzo pronašli, a kod njega je nađen privezak u obliku ručne bombe.
Takođe, dodaje se da se uhapšeni tereti da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
(Tanjug)
