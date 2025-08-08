Hapšenja i istraga

UŠAO U AMBULANTU SA PREDMETOM SLIČNIM BOMBI, PA TRAŽIO PSIHOAKTIVNE LEKOVE: Dramatične scene u Boru, reagovala policija

В.Н.

08. 08. 2025. u 16:38

PRIPADNICI policije u Boru uhapsili su S.M. (43) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je u četvrtak u jednoj ambulanti zahtevao od doktorke da mu prepiše lekove koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, držeći tom prilikom u ruci predmet koji podseća na ručnu bombu, saopštila je danas Policijske uprava u Boru.

УШАО У АМБУЛАНТУ СА ПРЕДМЕТОМ СЛИЧНИМ БОМБИ, ПА ТРАЖИО ПСИХОАКТИВНЕ ЛЕКОВЕ: Драматичне сцене у Бору, реаговала полиција

Foto: Rada Šegrt/Ilustracija

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičenog su službenici policije ubrzo pronašli, a kod njega je nađen privezak u obliku ručne bombe.

Takođe, dodaje se da se uhapšeni tereti da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

 

(Tanjug)

