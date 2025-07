U PRITVORU DA NE UTIČE NA SVEDOKE I NE PONOVI KRIVIČNO DELO: saslušan Novosađanin V.G. (72) osumnjičen za izazivanje požara i pucnjavu na Telep

SUDIJA za prethodni postupak Osnovg suda u Novom sadu odredio je pritvor Novosađani V.G. (72), osumnjičenom da je 27. jula uveče u Ulici Sime Matavulja una Telepu, najpre izazvao požar, a zatim iz pištolja ispalio više hitaca, Jedan metak koji je pogodio zid je rikošetirao i u pogodio tridesetdvogodišnjeg komšiju i lakše ga povredio.

FOTO.Lj.P.

Osumnjičeni sedamdesetdvogodišnjak se sumnjiči za dva krivična dsela, izazivanje opšte opasnosti i nelegalno oružje, a pritvor mu je, kako su za naš list rekli u Osnovnom sudu u Novom Sadu, određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

- Protiv navedenog rešenja osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe u zakonskom roku vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu - rečeno nam je u tom sudu.

Kako smo ranije objavili, drama u pomenutoj ulici, u ponedeljak 27. jula oko 19 časova

kada je V.G. kako se sumnja, izazvao požar, a zatim je iz pištolja pucao na okupljene komšije. Jedan od ispaljenih metaka je pogodio zid, rikošetirao i pogodio tridesetdvogodišnjeg muškarca.

Vatrogasci su uspeli da ugase požar, a lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu je na licu mesta zbrinula povređenog muškarca i još dve osobe koje su se nagutale dima, ali i zbog stresa.

Komšinica koja živi do barake osumnjičenog tvrdi da je V.G. pre oko nedelju dana zapalio jednu kuću u komšiluku, ali da je srećom, brzom intervencijom vatrogasaca, vatra ugašenja i nije izazvana veća šteta. Policija je, nastavlja ova žena, bila na licu mesta, ali V.G. nije bio priveden, zato što nije bilo dovoljno dokaza da je on to učinio.

Za osumnjičenog V.G. komšije kažu da je često pravio probleme i da je bio svadljiv.

Istražitelji su i sutradan nastavili uviđaj tragajući za oružjem iz kog je pucano. Pištoilj je, kako saznajemo, pronađen u rupi na tavanu, i odnet je na balističko veštačenje.