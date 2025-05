"DO TELA JOŠ NISMO DOŠLI": Nastavljena pretraga čamca izvađenog iz Save, izvučeno desetine kilograma blata, mulja i otpada

FORENZIČARI MUP Srbije zajedno sa javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu danas su u novobeogradskom bloku 70, nastavili sa pretragom izvučenog čamca iz Save u kojem se, kako se sumnja, nalaze posmrtni ostaci Srđana Radosavljevića, stradalog u nesreći pre skoro godinu dana.

Foto: Društvene mreže

Kako su "Novostima" rekli radnici koji rade na čišćenju pomenutog plovila, iz njega je izvučeno desetine kilograma blata i mulja, ali i raznog otpada koji je verovatno, dok je čamac bio na dnu reke, kroz polupani prozor, ušao unutra.

- Mnogo toga smo izvadili iz čamca, ali do ostataka tela stradalog, još nismo došli - kaže jedan od radnika. - Sumnja se da se oni nalaze duboko na dnu čamca, na samoj sredini plovila. Zbog toga, moramo da isečemo metalnu konstrukciju polovila, kako bismo došli do unutrašnjosti i sve dobro proverili. veliki je to posao, ali se nadamo da ćemo sve završiti za dan ili dva.

Policija i predstavnik tužilaštva su detaljno pregledali svaki izvučeni komad iz čamca i uzimali materijal za potrebne analize u istrazi, kako bi se utvrdila istina i otrkilo šta se i kako zaista dogodilo kobnog dana i da li posmrtni ostaci, ako su na dnu čamca, zaista pripadaju Radosavljeviću.

Podsetimo, pre nekoliko dana, jedan od ronilaca je tokom izvlačenja potonulog čamca, pronašao ljudske kosti - dva rebra. One su poslate na DNK analizu nakon čega će se sa sigurnošću znati i da li zaista pripadaju Radosavljeviću.

BEZ REČI JEDAN od rođaka stradalog Radosavljevića bio je danas neko vreme dok su forenzičari i javni tužilac bili na uviđaju i uzimali dokaze potrebne za istragu. On, međutim, nije želeo bilo šta da komentariše, nego je samo nemo posmatrao šta nadležni rade. - Od kako je izvučen čamac taj čovek dolazi svaki dan i prati sva dešavanja. Znam da je rođak, ali ništa ne pita, samo gleda tužno i u iščekivanju - kaže jedan od radnika.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 5. jula 2024. godine nedaleko od Ade Međice, kada je barža udarila u čamac na kom su bili Jadranka Mor (41), njen suprug V.M. (42) i njihov kum Srđan Radosavljević (42). Jadrankino telo nađeno je nekoliko sati nakon nesreće kod Sava promenade, dok je njen suprug preživeo nesreću. Njihov kum Srđan nestao je u Savi i sumnja se da su njegovi ostaci zarobljeni u olupini izvučenog plovila.

- Nikada neću zaboraviti tu noć - ispričao je kobne noći jedan od svedoka nesreće. - Posle sirene broda i buke od udarca, u mraku su odzvanjali jauci muškarca i njegovo dozivanje supruge i kuma. Neprestano je vikao "Jadranka i Srđane, kume", ali njih nigde nije bilo...Do njega su gliserom došli momci sa obližnjeg splava i spasili su ga, tražili su i Jadranku i Srđana, ali bezuspešno.