PRVI DIGITALIZOVANI 5G AUTO-PUT U SRBIJI: Poznato kada se otvara nova deonica Moravskog koridora

DIREKTOR "Koridora Srbije" Aleksandar Antić najavio je danas da će za desetak dana biti puštena u saobraćaj nova deonica Moravskog koridora, duga oko 29 kilometara, koja povezuje petlje Preljina-Čačak i Adrani-Kraljevo. Takođe je istakao da se završetak kompletnog Moravskog koridora očekuje do kraja ove godine.

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Antić je naveo da je u planu da tokom ove godine bude otvoreno više od 100 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica širom Srbije.

Kako je rekao, nova deonica Moravskog koridora predstavlja značajan infrastrukturni iskorak za Kraljevo, jer će grad dobiti znatno bolju povezanost sa ostatkom zemlje.

- Ponosni smo i što smo uspeli da Kraljevo stavimo na mrežu auto-puteva i da Rašku oblast dodatno unapredimo - rekao je Antić gostujući na TV Prva.

On je podsetio da ukupna dužina Moravskog koridora iznosi 112 kilometara, dok će za desetak dana biti otvoreno još oko 29 kilometara.

- Mi smo do sada pustili u saobraćaj nekih 72 kilometra, od Pojata do Vrbe. Vrba je već na teritoriji grada Kraljeva i sada puštamo u saobraćaj deonicu od petlje Preljina-Čačak, do petlje Adrani-Kraljevo, otprilike 29 kilometara najmodernijeg i najboljeg auto-puta koji radimo u Srbiji. Auto-put koji je širi gotovo dva metra od svih ostalih auto-puteva. Ima tu dodatnu bezbednosnu komponentu, ima i komponentu pametnog autoputa sa svim upozorenjima, signalizacijama, praćenjem ključnih parametara. Jedna fantastična deonica - rekao je Antić.

Prema njegovim rečima, u okviru ovog projekta realizovano je i oko 25 kilometara hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave.

- U dobrom delu to je novo korito Zapadne Morave, u drugom delu to je, da kažem, izgradnja dodatne zaštite pored auto-puta i taj deo Morave će biti daleko bolje organizovan i ljudi će biti bolje zaštićeni od onih poplavnih talasa sa kojima smo se suočavali u prethodnom periodu - naglasio je Antić.

On je istakao da će Moravski koridor biti prvi digitalizovani 5G auto-put u Srbiji.

Govoreći o daljim planovima, rekao je da se završetak celokupnog koridora očekuje do kraja godine.

- Ostaje nam još 12 kilometara, to je od petlje Adrani do petlje Vrba, sve na teritoriji grada Kraljeva, i to ćemo završiti do kraja godine - rekao je on.

Antić je ocenio da je Moravski koridor od posebnog značaja jer po prvi put povezuje istok i zapad Srbije, kao i Koridor 10 sa Koridorom 11, odnosno auto-putem Miloš Veliki.

- On predstavlja jednu poprečnu vezu koja omogućava sada jedno potpuno, dobro i kvalitetno organizovanje saobraćaja u čitavoj Srbiji. On predstavlja i najbolje veze, u budućnosti između svih onih putnih pravaca koji dolaze-Koridorom 10 iz pravca Bugarske, iz pravca Severne Makedonije, sa svim onim što gravitiraju u Zapadnoj Srbiji, a sutra i Republici Srpskoj, odnosno BiH i Crnoj Gori - objašnjava Antić.

Dodao je da će se sa završetkom Moravskog koridora uspostaviti kvalitetna veza od Pojata do Preljine, koja se dalje nastavlja ka Požegi novom deonicom auto-puta dugom oko 30 kilometara.

- Sad kreće da se radi deo auto-puta prema Dugoj Poljani, odnosno Crnoj Gori, i treba da krene da se radi deo od Požege prema Kotromanu, odnosno ta prva deonica. Pravimo savršenu organizaciju saobraćaja u Srbiji sa jedne strane. S druge strane, Moravski koridor povezuje tri važna okruga - Rasinski, Raški i Moravički okrug, a na njega se naslanja i Šumadijski okrug zbog veze koju ćemo imati od obilaznice oko Kragujevca prema Mrčajevcima - rekao je on.

Kako je naveo, području koje gravitira ovom koridoru pripada oko 500.000 stanovnika.

- To je za tih 500.000 ljudi spektar novih šansi. Ubrzava im saobraćajne mogućnosti, povećava mogućnosti kada je školovanje u pitanju, odlazak iz jednog mesta u drugo mesto, više šanse za biznis i dolazak investicija. Sam Moravski koridor će doneti i tri nove industrijske zone - rekao je Antić.

Najavio je i da se početkom avgusta očekuje otvaranje prve deonice Dunavskog koridora u dužini od 29 kilometara.

- Očekujem da će kolege iz 'Puteva Srbije' pustiti takođe u avgustu prvu deonicu obilaznice oko Kragujevca. Čeka nas puštanje u saobraćaj i deonice koju mi realizujemo, brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci - još jedna nova veza sa Republikom Srpskom - rekao je Antić.

Pored novih saobraćajnica, "Koridori Srbije" rade i na drugim značajnim infrastrukturnim projektima, među kojima je i Fruškogorski koridor.

Reč je o brzoj saobraćajnici dugoj 44 kilometra između Rume i Novog Sada, sa tunelom Iriški venac, koji će sa svojih 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji, kao i novim mostom preko Dunava.

- Očekujem da ćemo u narednih nekoliko dana prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na tom mostu preko Dunava - rekao je on.

Antić je dodao da se intenzivno radi i na projektu auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, kao i na projektu "Osmeh Vojvodine".

- Radimo onu deonicu od Bačkog Brega do Sombora, nekih 22 km. Planiramo, veoma brzo da ulazimo i u radove deonice od auto-puta Novi Sad-Subotica, kod Petlje Vrbas, da krenemo i sa te strane da spajamo prema Somboru. I nadam se da ćemo veoma brzo krenuti u izgradnju brze sobraćajnice Vožd Karađorđe. Potpisali smo ugovor za prve dve deonice, od petlje Mali Požarevac-Sopot-Mladenovac-Orašac-Aranđelovac, i sa druge strane od auto-puta Miloš Veliki kod Čibutkovice, prema Aranđelovcu, i krećemo da radimo avgust ili septembar - naglasio je direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić.

(RTV)

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