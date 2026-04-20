EU priprema hitne korake: Moguće nestašice avio-goriva zbog krize

EVROPSKA unija priprema mere za stabilizaciju snabdevanja avionskim gorivom i smanjenje rizika od poremećaja zbog krize u Ormuskom moreuzu, uz planove za fleksibilniju raspodelu, veće rezerve i jačanje domaće proizvodnje energije.

Evropska unija priprema mere za efikasniju raspodelu avionskog goriva među državama članicama i obezbeđivanje alternativnih izvora snabdevanja, dok je transport energenata kroz Ormuski moreuz i dalje u zastoju zbog sukoba na Bliskom istoku.

Približno 40 odsto avionskog goriva koje koristi Evropska unija dolazi iz uvoza, a polovina tih količina prolazi kroz Ormuski moreuz.

Evropska komisija planira da u sredu predstavi predlog, na osnovu kojeg bi već u maju mogle da budu aktivirane mere za ublažavanje rizika od poremećaja u snabdevanju avionskim gorivom, navodi se u nacrtu dokumenta koji je video Blumberg.

Brisel planira i smernice koje bi omogućile fleksibilniju primenu postojećih pravila, uključujući regulaciju aerodromskih slotova i postupanje u slučaju otkazivanja letova zbog nestašice goriva.

Predviđene su i mere koje se odnose na praksu dodatnog točenja goriva na polaznim aerodromima, kako bi se izbegle više cene na dolaznim destinacijama.

Ako to ne bude dovoljno, Komisija razmatra i reviziju naftnih rezervi širom Evropske unije, uspostavljanje sistema za praćenje snabdevanja gorivom, kao i mere za maksimalno korišćenje rafinerijskih kapaciteta i jačanje domaće proizvodnje naprednih biogoriva.

Plan uključuje i širu strategiju za smanjenje ranjivosti EU na buduće energetske šokove, uz dodatni fokus na elektrifikaciju privrede i smanjenje zavisnosti od uvoza fosilnih goriva.

(Tanjug)

