EU priprema hitne korake: Moguće nestašice avio-goriva zbog krize
EVROPSKA unija priprema mere za stabilizaciju snabdevanja avionskim gorivom i smanjenje rizika od poremećaja zbog krize u Ormuskom moreuzu, uz planove za fleksibilniju raspodelu, veće rezerve i jačanje domaće proizvodnje energije.
Evropska unija priprema mere za efikasniju raspodelu avionskog goriva među državama članicama i obezbeđivanje alternativnih izvora snabdevanja, dok je transport energenata kroz Ormuski moreuz i dalje u zastoju zbog sukoba na Bliskom istoku.
Približno 40 odsto avionskog goriva koje koristi Evropska unija dolazi iz uvoza, a polovina tih količina prolazi kroz Ormuski moreuz.
Evropska komisija planira da u sredu predstavi predlog, na osnovu kojeg bi već u maju mogle da budu aktivirane mere za ublažavanje rizika od poremećaja u snabdevanju avionskim gorivom, navodi se u nacrtu dokumenta koji je video Blumberg.
Brisel planira i smernice koje bi omogućile fleksibilniju primenu postojećih pravila, uključujući regulaciju aerodromskih slotova i postupanje u slučaju otkazivanja letova zbog nestašice goriva.
Predviđene su i mere koje se odnose na praksu dodatnog točenja goriva na polaznim aerodromima, kako bi se izbegle više cene na dolaznim destinacijama.
Ako to ne bude dovoljno, Komisija razmatra i reviziju naftnih rezervi širom Evropske unije, uspostavljanje sistema za praćenje snabdevanja gorivom, kao i mere za maksimalno korišćenje rafinerijskih kapaciteta i jačanje domaće proizvodnje naprednih biogoriva.
Plan uključuje i širu strategiju za smanjenje ranjivosti EU na buduće energetske šokove, uz dodatni fokus na elektrifikaciju privrede i smanjenje zavisnosti od uvoza fosilnih goriva.
(Tanjug)
Grčka ima goriva za dva meseca: Kriza u Ormuskom moreuzu preti snabdevanju
20. 04. 2026. u 11:28
Evropa ostaje bez dizela i kerozina: Dramatična najava ministra energetike Austrije
16. 04. 2026. u 14:09
EU pred energetskim kolapsom: Aviokompanije traže hitne mere zbog nestašice kerozina
14. 04. 2026. u 16:15
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
