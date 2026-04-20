Ekonomija

Letovanje pod znakom pitanja: Grčka ima ograničene zalihe goriva, šta to znači za turiste

K. Despotović

20. 04. 2026. u 10:35

VISOKI rukovodilac u grčkom sektoru rafinerija izjavio je danas da ta zemlja ima zalihe goriva za dva meseca, povodom zabrinutosti na tržištu oko toga da li će Grčka biti u stanju da održi adekvatne zalihe goriva ako kriza u Persijskom zalivu potraje.

Foto: Ed Rhodes / robertharding / Profimedia

- Potpuno smo obezbeđeni dva meseca. Ako se plovidba u Ormuskom moreuzu ne obnovi, situacija će kasnije postati teža - rekao je za Katimerini visoki rukovodilac u sektoru rafinerije.

Grčka ima četiri rafinerije, u Aspropirgosu, Elefsini, Solunu, sa ukupnom proizvodnjom osnovnih naftnih proizvoda koja premašuje domaću potražnju.

Više od 50 odsto proizvodnje se izvozi, dok sigurnosne rezerve prelaze obavezne količine za pokrivanje potražnje za 90 dana, piše Tanjug.

Plovidba Ormuskim moreuzom, kojim prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom, zaustavljena je od kraja ferbruara, kada je počeo sukob između Sjedinjenim Američkih Država i Izraela sa Iranom.

(BizPortal)

