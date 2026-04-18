Šta se dešava s kamatama? Inflacija u EU raste, rat na Bliskom istoku pojačava pritisak

PREDSEDNICA Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard upozorila je da rizici za inflaciju u evrozoni se pojačavaju zbog rata na Bliskom istoku koji povećava globalnu neizvesnost i dodatno komplikuje procenu ekonomskih izgleda.

U saopštenju nakon sastanka Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta u Vašingtonu, ona je istakla da je neizvesnost oko inflacije u evrozoni značajno porasla, posebno u kratkom roku, dok će srednjoročni efekti zavisiti od trajanja i intenziteta sukoba.

Lagard je naglasila da Evropska centralna banka trenutno neće donositi hitne odluke o kamatnim stopama, već prati kako rast cena energije i globalne tenzije utiču na ekonomiju.

Inflacija u evrozoni i dalje ostaje iznad ciljanog nivoa od dva odsto, tako da investitori ipak ne isključuju povećanje kamata u 2026.Direktorka ECB je ocenila da su trenutni uslovi u evropskoj ekonomiji između, kako je rekla,osnovnog i negativnog scenarija, uz naglašenu ranjivost na energetske šokove i globalne poremećaje.

Lagard je takođe upozorila da bi dodatne trgovinske tenzije, slabija potrošnja i poremećaji u lancima snabdevanja mogli da uspore rast i pojačaju inflatorne pritiske.

Pored toga, naglasila je potrebu da Evropa smanji zavisnost od fosilnih goriva i ojača ekonomsku otpornost u uslovima sve nestabilnijeg globalnog okruženja.

(sputnikportal.rs)

