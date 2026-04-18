Na koji način podstanari gube depozit? Ovo su greške prilikom iznajmljivanja stana u Beogradu

POTRAGA za stanom u Beogradu često ide po ustaljenom obrascu: pregled oglasa, obilazak, potpisivanje ugovora - i tek kada se uselite, počinju da se pojavljuju stvari koje niste primetili ili ste ih svesno zanemarili.

Foto: SeventyFour Images / Alamy / Profimedia

Minimum koji treba proveriti pre potpisivanja ugovora o zakupu su visina i rok vraćanja depozita, ko plaća manje i veće kvarove, koliko dana unapred treba najaviti iseljenje i da li je dozvoljeno imati kućne ljubimce ili podstanare.

Potpisivanje ugovora bez čitanja

Ugovor o zakupu nije samo formalnost. Potpisan dokument određuje ko snosi troškove popravki u iznajmljenom stanu, koliki je otkazni rok, pod kojim uslovima vlasnik može da uđe u stan i šta se dešava sa depozitom pri iseljenju.

Zakupci koji preskoče čitanje najčešće saznaju šta su potpisali tek kada nastane problem.

Plaćanje depozita bez dokumentacije

Depozit se najčešće plaća u visini jedne do dve kirije, često u gotovini. Bez pisanog traga - priznanice ili jasno definisane stavke u ugovoru - vlasnik nije obavezan da ga vrati.

Fotografisanje stana pre useljenja i dokumentovanje postojećih oštećenja osnovna su zaštita od neopravdanih odbitaka pri iseljenju.

Ignorisanje stanja instalacija

Stara električna instalacija, slab pritisak vode ili vlaga sakrivena iza svežeg krečenja nisu estetski problemi - već budući troškovi.

Greška je računati na to da će vlasnik sve rešiti nakon useljenja ako to nije precizirano unapred. Bez pisanog dogovora, svaka popravka postaje predmet pregovora.

Odluka na osnovu jednog obilaska

Jedan obilazak daje samo jedan utisak. Stan koji deluje mirno ujutru može biti bučan uveče.

Ako je u prometnoj ulici, otvorite prozor i poslušajte. Ako je na višim spratovima, proverite lift. Komšiluk i zgrada menjaju sliku u zavisnosti od doba dana.

Prihvatanje usmenih obećanja

Obećanja o zameni uređaja, popravkama ili dodatnim radovima nemaju vrednost ako nisu zapisana.

U zakupnom odnosu važi samo ono što je u ugovoru ili pisanoj komunikaciji. Sve ostalo ostaje na nivou dobre volje.

Potpisivanje bez provere uknjiženja

Stan koji nije uknjižen ili ima terete može zakupca dovesti u situaciju da mora da se iseli bez najave. Provera u listu nepokretnosti preko RGZ-a traje nekoliko minuta, a može sprečiti ozbiljne probleme.

Precenjivanje lokacije, potcenjivanje troškova

Centralna lokacija znači višu kiriju, periferija nižu cenu, ali veće troškove prevoza i vremena.

Greška je gledati samo kiriju. Ukupan mesečni trošak uključuje režije, prevoz i eventualni parking.

Režije u Beogradu, u zavisnosti od grejanja i kvadrature, najčešće se kreću između 50 i 150 evra mesečno, ali mogu biti i više.

Žurba zbog straha da će stan otići

Tržište zakupa često funkcioniše pod pritiskom. Vlasnici nekretnina i agencije često naglašavaju da ima više zainteresovanih. Taj pritisak nije uvek realan. Potpisivanje ugovora bez provere svih stavki najčešća je greška zakupaca.

Neregulisan odnos sa agencijom

Ako iznajmljujete stan preko agencije, proverite ko plaća proviziju.

U Beogradu je to najčešće zakupac, u visini jedne kirije. Taj trošak nije uvek jasno istaknut i često dolazi kao iznenađenje.

Šta se ne može popraviti nakon potpisa

Sitnice se mogu rešavati i posle useljenja, ali ključne stvari ne. Uslovi ugovora, visina depozita i stanje stana u trenutku preuzimanja ostaju fiksirani. Sve što se tada ne proveri, prati zakupca tokom celog trajanja zakupa.

(Espreso)