SANKT PETERBURG POD MASIVNIM NAPADOM DRONOVA: "Ostanite kod kuće i izbegavajte izlazak napolje"
SANKT PETERBURG je na meti masovnog napada dronova, objavio je danas gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.
- Ujutro 6. juna, Sankt Peterburg je bio izložen napadu velikih razmera bespilotnih vojnih vozila. Sistemi protivvazdušne odbrane su u funkciji - napisao je Beglov na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Beglov je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući prekidi u mobilnom internetu.
Aerodrom Pulkovo je zatvoren za sletanja i poletanja aviona, navodi RIA.
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je objavio da je uništeno 86 dronova.
U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona, Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letelica.
(Tanjug)
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