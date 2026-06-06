SANKT PETERBURG POD MASIVNIM NAPADOM DRONOVA: "Ostanite kod kuće i izbegavajte izlazak napolje"

SANKT PETERBURG je na meti masovnog napada dronova, objavio je danas gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.

Ali Cura / AFP / Profimedia

- Ujutro 6. juna, Sankt Peterburg je bio izložen napadu velikih razmera bespilotnih vojnih vozila. Sistemi protivvazdušne odbrane su u funkciji - napisao je Beglov na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Beglov je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući prekidi u mobilnom internetu.

Aerodrom Pulkovo je zatvoren za sletanja i poletanja aviona, navodi RIA.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je objavio da je uništeno 86 dronova.

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona, Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letelica.

(Tanjug)