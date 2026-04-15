Nemci u strahu: Građani Nemačke u problemu zbog rasta cena energenata

NOVI talas poskupljenja, izazvan rastom cena energenata zbog sukoba na Bliskom istoku, pojačao je zabrinutost potrošača u Nemačkoj, gde čak 77 odsto građana očekuje dalji rast cena, a mnogi navode da nemaju nikakve finansijske rezerve koje bi im pomogle da se izbore sa krizom, pokazuje najnovije istraživanje kreditne agencije Šufa.

Foto: sensus, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Prema anketi sprovedenoj u martu na uzorku od 1.000 ispitanika, 76 odsto građana strahuje od daljeg rasta cena struje i goriva.

Situacija za mnoga domaćinstva postaje alarmantna, pošto samo 22 odsto ispitanika smatra da ima dovoljno ušteđevine da amortizuje rastuće troškove života, čak 36 odsto njih strahuje da njihove finansijske rezerve neće biti dovoljne, 16 odsto je već potpuno potrošilo svoju ušteđevinu, dok 22 odsto ispitanika navodi da nikada nije ni imalo nikakve rezerve.

Veliko povećanje cena energenata podiglo je stopu inflacije u Nemačkoj u martu na 2,7 odsto, što je najviši nivo od januara 2024. godine.

Poređenja radi, u februaru je stopa inflacije iznosila znatno nižih 1,9 odsto. Cene energije za domaćinstva i goriva u martu su bile za 7,2 odsto više u odnosu na isti mesec prošle godine, a posebno težak udarac osetili su vozači i domaćinstva koja se greju na naftu.

Ljudi krizu osećaju direktno kroz cene u prodavnicama i na benzinskim pumpama, a građani sa nižim primanjima više nemaju nikakvu ušteđevinu kojom bi mogli da ublaže ovaj udar, izjavila je predsednica uprave kompanije Šufa, Tanja Birholc.

(Tanjug)