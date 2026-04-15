Ovo su majstori koji fale: Posao koji mnogi ignorišu, donosi odličnu zaradu

ELEKTRIČNI trotineti su postali veoma popularni širom sveta. Sve češće se mogu videti na ulicama, a mnogima služe kao brz i praktičan način kretanja.

Koriste se za odlazak na posao, u prodavnicu ili za kratka putovanja po gradu. Od svakodnevnih putovanja na posao do kraćih gradskih izleta, ovaj način brze i jednostavne mobilnosti sve se više nameće kao alternativa tradicionalnim prevoznim sredstvima.

Međutim, njihova popularnost, pored značajne promene saobraćajnih navika, u velikoj meri je uticala i na pojavu nekih novih profesija. To pre svega uključuje proizvođače i rad u samom dizajnu i proizvodnji, ali i profesije poput servisera električnih trotineta.

Nova profesija - serviser električnih trotineta

Serviser električnih trotineta dijagnostikuje, popravlja i održava električne trotinete, osiguravajući njihovu bezbednu upotrebu.

Ključne dužnosti uključuju popravke motora, servis kočnica, električnu dijagnostiku, zamenu komponenti i bezbednosne provere.

Kandidati treba da imaju mehaničke veštine, poznavanje ručnih alata i iskustvo. Odgovornosti uključuju brzo i efikasno identifikovanje i popravku bilo kakvih oštećenja na električnom trotinetu.

Stoga je potrebna velika pažnja posvećena detaljima kako bi se osiguralo da je svaka vožnja bezbedna i pouzdana. Pored toga, na vozilima se sprovode temeljni bezbednosni testovi kako bi se potvrdila njihova ispravnost za saobraćaj.

Cilj je da se korisnicima pruži vrhunsko iskustvo prevoza, a dosledno održavanje visokih bezbednosnih standarda je ključno za postizanje ovoga.

Koje su veštine potrebne?

Rad kao mehaničar ili serviser električnih trotineta zahteva razvijene tehničke i praktične veštine, što zauzvrat uključuje odlično razumevanje mehanike i elektrotehnike, sposobnost rada sa ručnim i električnim alatima i iskustvo u dijagnostikovanju kvarova. Pored toga, preciznost i pažnja posvećena detaljima su važni kako bi se osigurala bezbednost i pouzdanost vozila.

Organizacione veštine i efikasno upravljanje vremenom su poželjni, posebno kada se radi sa velikim brojem vozila.

Osnovne IT veštine za praćenje održavanja i evidentiranje popravki su takođe korisne, kao i sposobnost rada u timu i pridržavanja bezbednosnih procedura. Treba napomenuti da je ovo posao koji nije standardizovan u obrazovnom segmentu.

Za električne skutere, profil automehatronike je posebno relevantan, jer obuhvata i mehaničke i elektronske sisteme, kao što su baterije, senzori i slično.

