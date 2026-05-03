Hrvati, jel vas bar malo sramota? Neverovatni natpisi zbog Andreja i Peđe Stojakovića

Andrej Stojaković rođen je u Grčkoj, vuče srpske korene, a njegove igre prate KS Srbije i KS Grčke.

FOTO: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Talentovani Andrej ovog leta izlazi na NBA draft, a pre toga očekuje ga odluka za koju reprezentaciju će nastupati. Sve je verovatnije po poslednjim informacijama da će odbiti dres "orlova":



Korak ka konačnoj odluci napravljen je tokom vikenda u SAD i sve sluti da će Andrej Stojaković obući dres Grčke. Njegov otac Peđa Stojaković održao je u subotu sastanak sa predsednikom Olimpijskog komiteta Grčke Isidorisom Kuvelosom, pohvalio se takođe i zajedničkom fotografijom, što znači i da se ništa ne radi u tajnosti, nego se nagoveštava da bi Stojaković junior već ovog leta trebalo da obuče dres "helena".

No, Hrvati su se bavili poreklom Peđe Stojakovića, prisvajajući ga. FOTO:Printskrin/IndeksHR



- Njegov otac Predrag Stojaković jedan je od najboljih igrača sa ovih prostora. Rodio se u Požegi 1977. godine, a njegov prvi klub bio je KK Papuk iz Velike, gde je stasao pod trenerom Damirom Burcarom.



Njegova porodica je početkom rata izbegla u Srbiju, gde je igrao za Crvenu zvezdu, a potom se preselio u Grčku gde je nastupao za Paok - navode Hrvati.



BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?