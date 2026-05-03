I danas u Istočnom Sarajevu bez pravde: Alija Izetbegović nije ispoštovao dogovor, muslimanske paravojne snage ubile najmanje 28 vojnika JNA

U Istočnom Sarajevu danas je počelo obeležavanje 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA koji su 2. i 3. maja 1992. godine počinile muslimanske paravojne snage u sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici.

Parastos mučki ubijenim vojnicima i civilima služi se u Crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo, uz prisustvo članova porodica stradalih, ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radana Ostojića, ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i narodnih poslanika u zajedničkim institucijama BiH.

U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, danas Ulici Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu, sa početkom u 11.00 časova organizovana je mirna šetnja, polaganje cveća i verski pomen žrtvama.

U Gradskom parku kod spomenika 65. puku JNA i Vojske Republike Srpske u Istočnom Novom Sarajevu u 12.00 časova biće položeni venci i cveće, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika. Obeležavanje ovog događaja organizuje odbor vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj koja se mirno povlačila iz Sarajeva u skladu sa prethodno postignutim sporazumom i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem, rukovodili su tadašnji član predsedništva BiH Ejup Ganić i rukovodstvo tadašnje RBiH. Iako je za bezbednost vojnika garantovao tadašnji predsednik predsedništva BiH Alija Izetbegović, kolona JNA nije bezbedno izašla iz Sarajeva, već je zaustavljna i napadnuta.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. CJB Istočno Sarajevo podneo je 2005. godine krivičnu prijavu protiv 15 lica osumnjičenih za ovaj zločin, tužilaštvo BiH tek je u novembru 2007. godine pokrenulo istragu, ali je međunarodni tužilac u BiH Džud Romano doneo u januaru 2012. godine odluku da se istraga obustavi.

Tužilaštvo BiH je 20. novembra 2018. godine donelo naredbu o ponovnom otvaranju istrage u predmetu "Dobrovoljačka", a sud BiH je u maju 2022. godine potvrdio optužnicu protiv 10 lica koja se terete za ratni zločin. Među optuženima su Ejup Ganić, kao član Predsedništva RBiH, Zaim Backović, kao član operativnog centra štaba Teritorijalne odbrane RBiH i Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik štaba MUP-a RBiH.