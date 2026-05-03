RUSKA vojska je pogodila transportne objekte koje koristi ukrajinska vojska, prijavili su Ministarstvu odbrane.

- Operativno-taktička avijacija, udar bespilotnih letelica, raketnih trupa i artiljerije naneli su štetu transportnoj infrastrukturi koja je korišćena u interesu VSU - navodi se u rezimeu, prenosi RIA Novosti.

Među ostalim uništenim ciljevima su skladišta granata, mesta skladištenja i pripreme za lansiranje dronova, kao i privremeni punktovi raspoređivanja ukrajinske vojske i stranih plaćenika u 147 okruga.

Ukupno je neprijatelj izgubio 671 avion, 284 helikoptera, 141.139 dronova, 658 ZRK-ova, 29.146 tenkova i drugih BBM-ova, 1.712 borbenih mašina, 34.729 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača, 60.680 jedinica specijalnih vojnih vozila.

