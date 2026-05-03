Kina uzvraća udarac: Blokiraju američke sankcije

MINISTARSTVO trgovine Kine saopštilo je danas da je izdalo zabranu kako bi se blokirale američke sankcije uvedene za pet kineskih rafinerija koje SAD optužuju za kupovinu iranske nafte, prenosi Sinhua.

Foto: AI/ČetGPT

Kako navodi, kinesko ministarstvo je zabranilo bilo kakvo priznavanje, nametanje ili usklađivanje sa američkim sankcijama koje su uvedene za pet kineskih kompanija na osnovu njihove navodne umešanosti u transakcije sa iranskom naftom.

Američke sankcije krše "međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa", navodi ministarstvo.

Kao rezultat, kako dodaje, uvodi se zabrana.

Ministarstvo je preciziralo da je reč o rafineriji Hengli Petrochemical (Dalian) i rafinerijama Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical i Shandong Shengxing Chemical.

U aprilu je američko Ministarstvo finansija uvelo sankcije kompaniji Hengli Petrochemical, optuživši je da je kupila iransku naftu u vrednosti od više milijardi dolara, u trenutku eskalacije dugotrajnih napora Vašingtona da smanji naftne prihode Teherana, navodi Rojters.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa je prošle godine uvela sankcije za četiri ostale rafinerije, između ostalih.

Sankcije su stvorile prepreke za rafinerije, uključujući poteškoće u dobijanju sirove nafte i primoranost da prodaju rafinirane proizvode pod drugačijim nazivima.

