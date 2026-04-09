NIS PODNEO ZAHTEV ZA NOVU LICENCU

В.Н.

09. 04. 2026. u 11:22

NAFTNA industrija Srbije podnela je zahtev za novu licencu za rad Ministarstvu finansija SAD (OFAK).

НИС ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА НОВУ ЛИЦЕНЦУ

Foto: Printskrin/Jutjub/ Insajder Video

Postojeća operativna licenca koju je OFAK izdao NIS-u u martu mesecu, ističe 17. aprila, piše RTS.

Podsećamo, američka administracija produžila je licencu za pregovore "Gasprom njeftu" i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji do 22. maja.

Sankcije NIS-u uvedene su 9. oktobra 2025. godine i to zbog većinskog vlasništva Rusije.

Velike svetske kompanije traže partnere u Srbiji
Velike svetske kompanije traže partnere u Srbiji

VODEĆE nemačke i međunarodne kompanije, uključujući ZF Group, Kirchhoff Automotive, GEDA, Villeroy & Boch i Mühlhoff Umformtechnik, učestvovaće na InterConnect B2B SME Matchmaking Conference u Beogradu, gde dolaze sa konkretnom potražnjom za novim dobavljačima i poslovnim partnerima u Srbiji.

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!