NIS PODNEO ZAHTEV ZA NOVU LICENCU

NAFTNA industrija Srbije podnela je zahtev za novu licencu za rad Ministarstvu finansija SAD (OFAK).

Postojeća operativna licenca koju je OFAK izdao NIS-u u martu mesecu, ističe 17. aprila, piše RTS.

Podsećamo, američka administracija produžila je licencu za pregovore "Gasprom njeftu" i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji do 22. maja.

Sankcije NIS-u uvedene su 9. oktobra 2025. godine i to zbog većinskog vlasništva Rusije.

