OBARA VREDNOST NEKRETNINE: Ovaj detalj umanjuje cenu kuće

STRUČNjACI za tržište nekretnina navode da klasične spoljne roletne postepeno gube primat, dok savremeni sistemi za zamračenje i velike staklene površine sve više utiču na izgled i vrednost savremenih domova.

Decenijama su spoljne roletne bile gotovo neizostavan deo stanova i kuća u Srbiji. Njihova osnovna namena bila je zaštita od sunca i visokih temperatura, ali i obezbeđivanje privatnosti od pogleda spolja.

Ipak, novi arhitektonski pravci donose drugačija rešenja. Investitori i vlasnici nekretnina sve češće se opredeljuju za moderne sisteme unutrašnjeg zamračenja, među kojima posebno mesto zauzimaju takozvane blackout zavese.

Ova vrsta rešenja postaje sve zastupljenija u novogradnji jer doprinosi jednostavnijem i elegantnijem izgledu fasade. Kada iznad prozora nema velikih kutija za roletne, objekti deluju savremenije, dok velike staklene površine dolaze do izražaja i prostoru daju osećaj prostranosti i luksuza.

Savremene blackout zavese danas predstavljaju mnogo više od običnog komada tkanine. Izrađuju se od posebnih višeslojnih materijala koji omogućavaju gotovo potpuno blokiranje dnevne svetlosti.

Kvalitetni modeli mogu zadržati i do 99 odsto spoljašnje svetlosti, zbog čega su posebno pogodni za spavaće sobe i druge prostorije u kojima je potrebno potpuno zamračenje.

Pored toga, ovakva rešenja imaju i važnu ulogu u energetskoj efikasnosti doma. Budući da se kroz prozore gubi značajan deo energije, gusti slojevi blackout materijala pomažu u očuvanju stabilne temperature u prostoriji.

Tokom letnjih meseci sprečavaju prodor toplote u unutrašnjost, dok zimi doprinose zadržavanju toplog vazduha u prostoru.

Deblja struktura tkanine dodatno utiče i na smanjenje buke, jer ublažava zvuke koji dolaze spolja. Zbog toga su ovakve zavese posebno tražene u urbanim sredinama, gde je saobraćajna i gradska buka često izražena.

Savremeni sistemi često su prilagođeni i pametnim kućnim tehnologijama, pa se njima može upravljati daljinskim upravljačem, putem mobilnog telefona ili glasovnim komandama, što omogućava automatsko prilagođavanje svetlosti tokom dana.

