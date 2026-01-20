UVEĆANI NEOPOREZIVI IZNOSI OD 1. FEBRUARA: Evo šta se menja na platama, naknadama i pomoćima
OD 1. februara 2026. godine na snagu stupaju uvećani neoporezivi iznosi za različite vrste isplata, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Promene će važiti do 31. januara 2027. godine, a odnose se kako na zaposlene, tako i na poslodavce i druga fizička lica.
Reč je o redovnom godišnjem usklađivanju iznosa sa kretanjem cena, a cilj je da se deo primanja isplaćuje bez dodatnog poreskog opterećenja.
Važno je naglasiti da neoporezivi deo zarade ostaje nepromenjen, jer je već povećan od 1. januara 2026. godine.
Neoporezivi iznos zarade iznosi 34.221 dinar i na taj deo plate se ne plaća porez. Ovaj iznos već se primenjuje od početka godine i neće se dodatno menjati u februaru.
Veće dnevnice, naknade i pomoći
Od februara se primenjuju sledeći neoporezivi iznosi:
Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada: 5.782 dinara
Dnevnica za službeni put u zemlji: 3.471 dinar
Naknada prevoza na službenom putu: 10.121 dinar
Solidarna pomoć za bolest, rehabilitaciju ili invaliditet: 57.827 dinara
Poklon deci zaposlenih do 15 godina (Nova godina i Božić): 14.457 dinara
Jubilarna nagrada zaposlenima: 28.912 dinara
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog: 101.194 dinara
Pomoć u slučaju rođenja deteta: do visine prosečne zarade u Srbiji
Premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i dobrovoljni penzijski fond: 8.677 dinara
Povećani iznosi i za studente, komisije i nagrade
Povećani neoporezivi iznosi važe i za druga primanja:
Stipendije i studentski krediti: 44.325 dinara
Naknada za rad članova biračkih i popisnih komisija: 7.763 dinara
Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca: 19.209 dinara
Naknade za učešće u programima EU i međunarodnih organizacija: 147.757 dinara
Pojedinačni dobitak od igara na sreću: 147.757 dinara
Nagrade i druga davanja licima van radnog odnosa: 19.209 dinara
Povećani neoporezivi iznosi znače da će deo isplata biti realizovan bez poreza, što u praksi donosi veće neto iznose za zaposlene, manji poreski teret za poslodavce, veću fleksibilnost u nagrađivanju i pomoći zaposlenima.
Ovi iznosi važe isključivo u navedenom periodu i ne znače automatsko povećanje plata, već povoljnije poreske uslove za određene vrste isplata.
(Kurir)
