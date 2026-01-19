Ekonomija

GASPROMNJEFT POTVRDIO: Potpisan dogovor o namerama o prodaji NIS-a

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 01. 2026. u 20:16

KOMPANIJA „Gaspromnjeft“ potvrdila je da je sa mađarskom kompanijom MOL potpisala dogovor o namerama o prodaji paketa akcija Naftne industrije Srbije koji pripadaju ruskoj kompaniji, saopštili su u ovoj kompaniji.

ГАСПРОМЊЕФТ ПОТВРДИО: Потписан договор о намерама о продаји НИС-а

Foto: Profimedia

Mađarska naftna i gasna kompanija MOL prethodno je objavila da je sa „Gaspromnjeftom“ potpisala preliminarni ugovor o akviziciji njegovih 56,15 odsto udela u Naftnoj industriji Srbije.

Strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu do 31. marta, navodi se u saopštenju i napominje, da je za zaključenje transakcije, između ostalog, neophodna saglasnost OFAK-a kao i drugih državnih i regulatornih organa u Srbiji.

Po okončanju transakcije, MOL će preuzeti značajne akcionarske odgovornosti i prava upravljanja u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom u Srbiji, čime će dodatno ojačati svoje prisustvo na energetskom tržištu centralne i jugoistočne Evrope, navodi se u saopštenju MOL-a.

(sputnikportal.rs)

