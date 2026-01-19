SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev zapitao se, povodom izveštaja o rastu uvoza gasa u Evropsku uniju iz Sjedinjenih Država, da li bloku nedostaje "Severni tok".

-Hm, dakle, odustajanje od ruskog gasa učinilo je EU "strateški ranjivom"? Ko unutar EU snosi odgovornost za ovakvu samostalno stvorenu stratešku ranjivost? Ne ustručavajte se da objavite ispod citate Ursule i njenog talentovanog tima o ruskom gasu. Da li vam sada nedostaje "Severni tok"?, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Njegov komentar odnosio se na objavu "Politika" u kojoj se navodi da se Evropska unija sprema da do kraja decenije gotovo polovinu svog gasa uvozi iz SAD, što će stvoriti ozbiljnu stratešku ranjivost za blok, budući da su odnosi sa Vašingtonom, kako se navodi, dostigli istorijski minimum.

Svetu su potrebni lideri koji će odustati od opasnih narativa bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, izjavio je ranije danas Dmitrijev.

Podsetimo, Tramp je zemljama koje su poslale vojnike na Grenland zapretio dodatnim carinama od 10 odsto počev od 1. februara i dodao da će porasti na 25 odsto ako se pitanje američke kupovine Grenlanda ne reši do 1. juna.

Evropska unija razmatra nametanje carina na američku robu vrednu 93 milijarde evra, kao i poseban mehanizam odbrane kao odmazdu za carine koje je najavio predsednik SAD Donald Tramp, preneo je "Blumberg" pozivajući se na anonimne diplomatske izvore.

