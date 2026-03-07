SEDMI dan sukoba na Bliskom istoku.

Foto profimedia/printskrin/Tanjug/AP

Centralna komanda SAD je tokom noći saopštila da su njene snage pogodile više od 3.000 meta tokom prve nedelje operacije Epski bes.

"Ne usporavamo", navodi se u objavi CENTCOM-a uz snimak.

Visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je da je sinoć bilo "najžešća kampanja bombardovanja" u Iranu.

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026

- Najveću štetu ćemo naneti iranskim raketnim lansirnim sistemima, fabrikama koje proizvode rakete. I značajno ih degradiramo. I, znate, naša kampanja je bila ogromna - rekao je ministar finansija Skot Besent.

Podsetimo, Bela kuća već nekoliko dana upozorava da će se njeni napadi intenzivirati, a predsednik SAD Donald Tramp je juče poručio Iranu da se "bezuslovno preda".

Avio-kompanija Emirejts ponovo uspostavlja letove do i iz Dubaija

Avio-kompanija Emirejts saopštila je da će nastaviti sa radom nakon što su ranije jutros privremeno obustavili sve letove do i iz Dubaija.

U novom saopštenju na mreži Iks, nacionalni prevoznik Ujedinjenih Arapskih Emirata navodi da putnici sa potvrđenim rezervacijama za današnje popodnevne letove mogu da se upute na aerodrom, uključujući i one koji su u tranzitu kroz Dubai.

Kompanija dodaje da nastavlja da prati situaciju i da će prema potrebi prilagođavati operativni raspored.

"Gardijan" prenosi da su se dve eksplozije jutros čule u Dubaiju, u trenutku kada Iran nastavlja svoje odmazdne napade na zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Pogođen aerodrom u Dubaiju? Hitno upozorenje avio-kompanije: "Ne dolazite na terminale"

Avio-kompanija Emirates saopštila je da su svi letovi za i iz Dubaija obustavljeni do daljnjeg. U dramatičnoj objavi na mreži X, kompanija je apelovala na putnike da ne dolaze na aerodrom.

Emirates Airlines suspend all flights to and from Dubai International Airport until further notice. pic.twitter.com/jjkk3iRYlF — Russian Market (@runews) March 7, 2026

Ova drastična mera usledila je nakon snažne eksplozije koja je odjeknula nadomak terminala, dok tenzije i vazdušni udari na Bliskom istoku dostižu tačku ključanja.

Više o tome čitajte OVDE.

"Tramp će snove o našoj predaji odneti u grob" Iranski predsednik žestoko odbrusio lideru SAD

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nikada neće predati, dok se sukobi sa Izraelom nastavljaju razmenom napada, a iranska vojska uzvraća udarima na nekoliko zemalja Persijskog zaliva.

Pezeškijanovi komentari usledili su manje od dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da njegova administracija neće pregovarati sa Teheranom bez onoga što je nazvao „bezuslovnom predajom“.

Više o tome čitajte OVDE.

Pezeškijan: Iran neće napadati susede osim ako ga oni ne napadnu prvi

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izvinio se danas susednim zemljama koje su napadnute i poručio da ih Iran neće napadati osim ukoliko ga one ne napadnu prve.

- Ne nameravamo da vršimo invaziju na susedne zemlje - rekao je on u video-poruci na iranskoj državnoj televiziji i pozvao na regionalnu saradnju kako bi se uspostavio mir.

Pezeškijan je saopštio da je Iranski prelazni savet, telo koje upravlja zemljom do izbora novog vrhovnog vođe, odlučio da obustavi napade na susedne države, osim u slučajevima napada sa njihove strane, prenosi Mehr.

- Savet je juče odlučio da ne napada ili ne lansira rakete na susedne zemlje, osim u slučaju njihovih napada na Iran. Mnogo puta smo rekli da su oni naša braća. I moramo zajedno da radimo na uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu - naveo je on.

Liban: Najmanje 16 poginulih u izraelskim vazdušnim napadima na Nabi Šit

Najmanje 16 ljudi je poginulo, a 35 je ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na istočni libanski grad Nabi Čit protekle noći, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Broj žrtava bi mogao dodatno da poraste, navedeno je u saopštenju, preneo je Rojters. Više od 200 civila je poginulo u izraelskim napadima od ponedeljka kada je Hezbolah lansirao rakete i dronove na Izrael, što je izazvalo intenzivnu odmazdu izraelskih snaga.

Iran tvrdi da je napad dronom izvršen na tanker pod malteškom zastavom u Ormuskom moreuzu

Iran je napao naftni tanker „Prima“ pod malteškom zastavom u Persijskom zalivu u blizini Ormuskog moreuza. Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je tanker pogođen dronom nakon što je navodno ignorisao ponovljena upozorenja mornarice IRGC-a o opasnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, objavila je novinska agencija Tasnim.

U izveštaju se navodi da se napad na, kako se navodi, sporni tanker dogodio nekoliko minuta ranije jutros. Prema veb-sajtu „Marin Trafik“, „Prima“ je naftni i hemijski tanker pod malteškom zastavom.

Sablasna eksplozija na aerodromu:Teheran u plamenu, pogođen ključni iranski zračni centar (VIDEO)

Na teheranskom aerodromu Mehrabad prijavljene su eksplozije, a svedoci su govorili o teškim napadima u tom području.

Više o tome čitajte OVDE.

The bombing of Mehrabad Airport (the oldest airport in Iran for domestic flights) and the bombing of the Ekbatan residential towers by #America and #Israel; currently Tehran pic.twitter.com/4caRfj1cnD — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 6, 2026

"Gospodar rata" radi bez odobrenja kongresa: Tramp šalje Izraelu bombe za rat sa Iranom

Stejt department proglašava nacionalnu vanrednu situaciju zbog rata sa Iranom kako bi zaobišao odobrenje Kongresa i prodao Izraelu više od 20.000 bombi vrednih skoro 660 miliona dolara.

Više o tome čitajte OVDE.

Iran doneo odluku: Nema više napada na susedne zemlje

Privremeni savet rukovodstva Irana odobrio je juče odluku da susedne zemlje više neće biti napadane, osim u slučaju da napad na Iran potekne sa njihove teritorije, izjavio je predsednik Masud Pezeškijan, prenosi Al Džazira.

Više o tome čitajte OVDE.

Tramp razmatrao raspoređivanje vojnika u Iran: Ovo je njegova vizija posleratnog Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privatno je razgovarao sa pomoćnicima i republikanskim zvaničnicima o mogućem raspoređivanju malog kontingenta američkih kopnenih trupa unutar Irana, saopštila su dva američka zvaničnika i bivši zvaničnik upoznat sa razgovorima.

Više o tome čitajte OVDE.

"Gde je završio naš novac?" Milijarder iz UEA javno prozvao Trampa zbog rata sa Iranom

Uticajni biznismen i multimilijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Halaf Ahmad Al Habtur objavio je otvoreno pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu, postavljajući niz oštrih pitanja o ulozi Vašingtona u eskalaciji sukoba sa Iranom. Pismo je objavljeno na društvenoj mreži X i odmah je izazvalo snažnu pažnju u regionu.

Više o tome čitajte OVDE.

Emirati obustavili sve letove do i iz Dubaija

Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da su svi letovi do i iz Dubaija obustavljeni do daljeg, navodi nacionalni prevoznik u objavi na mreži Iks.

Prethodno su iz Dubaija i Abu Dabija obavljane ograničene usluge kroz bezbedne vazdušne koridore, preneo je Rojters.

"Gardijan" prenosi da su se dve eksplozije jutros čule u Dubaiju, u trenutku kada Iran nastavlja svoje odmazdne napade na zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Pogledajte jeziv snimak: Iranska balistička raketa eksplodira nedaleko od američkih vojnika u bazi Princ Sultan

Iran je lansirao novi talas napada na susedne zemlje kao odmazdu za vazdušne udare koje su prošle subote pokrenule Sjedinjene Države i Izrael protiv režima u Teheranu.

Iranska balistička raketa eksplodirala je u blizini vazduhoplovne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, u kojoj se nalaze i američke trupe, pokazuje video objavljen na društvenim mrežama. Prema nepotvrđenim informacijama u ovom napadu je lakše povređeno nekoliko američkih vojnika, dok je infrastruktura baze pretrpela veće oštećenje.

Video footage purported to show an Iranian ballistic missile strike on Prince Sultan Air Base in Al-Kharj, Saudi Arabia, with the missile impacting very close to several U.S. servicemembers, thankfully said to have resulted in only minor injuries to personnel at Prince Sultan. pic.twitter.com/Nlju8TCZ22 — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026

Više o tome čitajte OVDE.

Obama opleo po Trampu "Osionost i korupcija trpe nezamislive posledice" - Bela kuća pobesnela

Bivši predsednik SAD Barak Obama, tokom otkrivanja spomenika nedavno preminulom aktivisti za građanska prava Džesiju Džeksonu u Čikagu, oštro je kritikovao aktuelnu administraciju koju predvodi Donald Tramp, rekavši da okrutnost i korupcija „donose nezamislive plodove“.

Više o tome čitajte OVDE.

Amerikanci tek spremaju pakao za Iran: Američki bombarder B-1 Lanser sleteo u britansku bazu

Veliki američki bombarder sposoban da nosi 24 krstareće rakete sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je ministar odbrane SAD upozorio na povećanje napada na Iran.

Bombarder B-1 Lanser, dugačak 44,5 metara i sa rasponom krila od 41,7 metara, težak je oko 86 tona i najbrži je bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva, prema podacima kompanije Boing

Više o tome čitajte OVDE.

Evakuisan aerodrom u Abu Dabiju, čulo se nekoliko eksplozija

Aerodrom Zajed u Abu Dabiju evakuisan je zbog raketne pretnje, a putnici su sklonjeni u podzemna skloništa.

Ujedinjeni Arapski Emirati aktivirali su protivvazdušnu odbranu koja odgovara na napad projektilima.

Svedoci navode da se u Abu Dabiju čulo nekoliko snažnih eksplozija.

Iran je pokrenuo novi talas odmazdnih napada raketama i dronovima prema državama Persijskog zaliva.

Saudijska Arabija ranije je objavila da je presrela četiri drona usmerena ka naftnom polju Šajbah.

U Dubaiju su takođe zabeležene eksplozije, a vlasti navode da je reč o manjem incidentu nakon pada ostataka presretnutog projektila.

Peti iranski raketni napad od ponoći, sirene u centralnom Izraelu

Po peti put od ponoći, izraelska vojska saopštila je da je detektovala lansiranje balističkih raketa iz Irana.

Sirene za uzbunu oglasile su se u Tel Avivu i drugim delovima centralnog Izraela.

Eksplozije odjeknule u Dubaiju i Manami

Novinari agencije AFP javljaju da su se čule eksplozije u Dubaiju i u glavnom gradu Bahreina, Manami, nedelju dana nakon početka iranskih uzvratnih napada na ciljeve širom Persijskog zaliva.

U Dubaiju su se čule dve eksplozije, a jedna u Manami, gde se oglasila i sirena za uzbunu.

„Građani i stanovnici se pozivaju da ostanu mirni i upute se na najbliže bezbedno mesto“, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina na mreži X.

IRGC upozorava SAD: Čekamo vas u Ormuskom moreuzu

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da čeka američke snage ako počnu da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put u kojem je saobraćaj ozbiljno poremećen zbog rata u regionu.

„Čekamo njihovo prisustvo“, izjavio je portparol garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike najavio da se mornarica priprema da prati brodove kroz moreuz „čim to bude razumno učiniti“.

„Preporučujemo da se Amerikanci, pre nego što donesu bilo kakvu odluku, sete požara na američkom supertankeru Bridgeton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili na meti“, rekao je Naini, prenosi agencija Fars.

Tanker Bridgeton minirala je Iranska revolucionarna garda dok ga je američka mornarica pratila kroz Persijski zaliv.

Hezbolah u borbi prsa u prsa

Hezbolah izveštava o sukobima sa izraelskim snagama u istočnom Libanu. Grupa je rano u subotu saopštila da su se njeni borci sukobili sa izraelskim snagama koje su se iskrcale duž granice sa Sirijom.

Izrael nije potvrdio ove navode.

Militantna grupa koju podržava Iran tvrdi da su se sukobi u petak kasno uveče dogodili na groblju na ivici grada Nabi Čit.

Žestoki udari na Teheran

Teheranski aerodrom Mehrabad, koji je prikazan u plamenu na dramatičnim snimcima rano u subotu ujutru, bio je među nekoliko lokacija koje su bile meta napada, prema američkoj novinskoj agenciji za ljudska prava (HRANA).

“Vahid Online” channel has published videos of attacks at 1:50 a.m. on Saturday, Esfand 16, which it says were sent to him and are described as showing Mehrabad Airport. In these videos, tall columns of black smoke can be seen.From the early hours of Friday, Esfand 15, Tehran was… pic.twitter.com/kWXTTpZLti — Not Sure (@ENKI0311) March 7, 2026

Nije jasno da li je aerodrom direktno pogođen.

Katar delimično otvaran vazdušni prostor

Katar je objavio nastavak ograničenih letova prvi put od početka rata pre nedelju dana. Vlasti su saopštile da će se vazdušni prostor zemlje delimično ponovo otvoriti kako bi se omogućili samo letovi za evakuaciju i neophodni teretni letovi.

Međunarodni aerodrom Hamad pojasnio je da su dalji letovi u narednim danima predmet tekuće procene bezbednosne situacije.

Katarski zvaničnici su ranije ove nedelje rekli da je vojska sprečila pokušaje iranskih napada na aerodrom. Katar je u petak presreo devet dronova, saopštilo je ministarstvo odbrane. Jedan je sleteo u nenaseljeno područje bez žrtava.

Iran ponovo gađao Izrael

Nema izveštaja o povređenima nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada na Izrael, saopštili su nadležni medicinski timovi.

Kako se navodi, lansiran je mali broj projektila, što je aktiviralo sirene širom centralnog Izraela.

Rakete je presrela protivvazdušna odbrana, prema preliminarnim vojnim procenama, i nema izveštaja o direktnim udarima.

Napad na američku vojnu bazu u Bahreinu

Napad je rezultirao brojnim smrtnim slučajevima i povredama, saopštio je iranski centralni štab Hatam el Anbija.

"Napad na američku vojnu bazu u Bahreinu rezultirao je velikim brojem smrtnih slučajeva i povreda", navodi se u izveštaju koji je citirala iranska državna televizija .

Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran. Iran izvodi odmazdne udare na izraelskoj teritoriji, kao i na američke vojne mete na Bliskom istoku.