IRAN DONEO ODLUKU: Nema više napada na susedne zemlje

PRIVREMENI savet rukovodstva Irana odobrio je juče odluku da susedne zemlje više neće biti napadane, osim u slučaju da napad na Iran potekne sa njihove teritorije, izjavio je predsednik Masud Pezeškijan, prenosi Al Džazira.

U izjavi koju su preneli i iranski mediji, predsednik je takođe uputio izvinjenje susednim državama zbog napada koji su se dogodili proteklih dana.

- Privremeni upravni savet je juče odlučio da više ne izvodi napade niti lansira rakete na susedne zemlje, osim u slučaju da pokrenu napade na Iran - citirala ga je novinska agencija Mizan.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.

U napadu je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, a zemlja je proglasila 40-dnevnu žalost.

Iran uzvraća udarima na izraelsku teritoriju i američke vojne mete na Bliskom istoku.