IRAN DONEO ODLUKU: Nema više napada na susedne zemlje
PRIVREMENI savet rukovodstva Irana odobrio je juče odluku da susedne zemlje više neće biti napadane, osim u slučaju da napad na Iran potekne sa njihove teritorije, izjavio je predsednik Masud Pezeškijan, prenosi Al Džazira.
U izjavi koju su preneli i iranski mediji, predsednik je takođe uputio izvinjenje susednim državama zbog napada koji su se dogodili proteklih dana.
- Privremeni upravni savet je juče odlučio da više ne izvodi napade niti lansira rakete na susedne zemlje, osim u slučaju da pokrenu napade na Iran - citirala ga je novinska agencija Mizan.
Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.
U napadu je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, a zemlja je proglasila 40-dnevnu žalost.
Iran uzvraća udarima na izraelsku teritoriju i američke vojne mete na Bliskom istoku.
Preporučujemo
POGOĐEN AERODROM U DUBAIJU? Hitno upozorenje avio-kompanije: "Ne dolazite na terminale" (VIDEO)
07. 03. 2026. u 09:35 >> 09:41
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
"SVE SAM TO PROŠLA SA SAŠOM" Suzana potresena zbog Zorice: "Kancer kao da je zarazna bolest, ne znam od čega je operisana"
VEČERAS se u Sava Centru održava prvi od tri koncerta Marije Šerifović u 2026. godini.
06. 03. 2026. u 20:27
Komentari (0)