"MESECIMA NAS JE UPOZORAVAO ŠTA SE SPREMA - SVE JE RAZUMEO PRE NAS" Hadžifejzović: Moramo da slušamo Vučića pažljivo

В.Н.

07. 03. 2026. u 09:06

SENAD Hadžifejzović je sinoć na CD Face TV izvukao šta znaci kad se jedan lider ponaša odgovorno i razume trenutak u kojem se nalazi svet, i gde se njegova zemlja i region nalaze.

Foto: Printskrin Fejs TV

- Evo ga opet dramatizuje. Ovako misle već mesec dana opozicija i njeni mediji i tumače Vučićeva upozorenja u vezi početka napada na Iran. Sada je to vrlo bitno, kako je to profesor znao prošle godine, kada su to neki znali kada će to da bude ove, tako je to bitno i u komšiluku. On kaže da je imao informacije odavno. Sad treba obratiti pažnju da drugi deo njegovih saznanja, a to su posledice ovog rata po sve nas. Region, Evropu i svet. Najteže je biti prorok u svom selu.

Prikazana je Vučićeva izjava od 3. oktobra 2025. godine, kada je rekao da niko više nikoga ne ubeđuje, da svi imaju svoje strane i da se svi samo pripremaju. Vučić je narednog dana na RTS-u rekao da se svi spremaju za rat, i da je rat u takvoj situaciji mnogo teško izbeći.

Vučić je i 13. januara ove godine govorio o Iranu i operaciji Ajaks, kada je govorio o ovogodišnjim demonstracijama u Iranu.

Vučić je tada istakao da je recept isti i da je cilj smena režima. 

A poslednje upozorenje predsednik Vučić izgovorio je juče, kada je podvukao da će najveća šteta ovog rata biti - u Evropi.

(Alo)
 

