3+ TIKET JE U PETAK PROŠAO: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vastri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji predlog tiketa bio je uspešan, s tim što je jedan par bio nevažeći pa je kvota nešto umanjena, ali dobitku se u zube be gleda.
Taj predlog možete da čekirate na linku OVDE, a evo i deanašnjeg predloga tiketa 3+:
3+ TIKET ZA PETAK I SUBOTU
Petak
20.00 Sanderlend U21- Vorford U21 UG 3+ (1.45)
20.30 Bajern M. - Borusija M. UG 3+ (1.25)
Subota
16.00 Lirs Kempenzonen U21 - Briž U23 UG 3+ (1.70)
Ukupna kvota: 3.08
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
06. 03. 2026. u 07:15
KO VISOKO LETI NISKO PADA: Lion i Lens posustaju u Ligi 1, Kup leči prvenstvene rane
05. 03. 2026. u 12:11
IVAN KECOJEVIĆ: Pola lige na tiket
07. 03. 2026. u 08:20
ZAPAD U NEVERICI, TRAMP U ŠOKU! Evo šta su Turci upravo uradili zbog napada Amerikanaca i Izraela na Iran
Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael ivršili napad na Iran, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze, desila se jedna potpuno nesvakidašnja stvar.
06. 03. 2026. u 22:52
DEČKO JU JE ZAPREPASTIO: Arina Sabalenka dobila prsten od tri miliona dolara! (FOTO)
Tri miliona dolara. Tolika je otprilike cena vereničkog prstena Arine Sabalenke.
06. 03. 2026. u 12:25
SENZACIJA U INDIJAN VELSU! Novak Đoković trlja ruke, bolje vesti nije mogao da čuje
IZNENAĐENjE na mastersu u Indijan Velsu.
06. 03. 2026. u 11:50
Komentari (0)