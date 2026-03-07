Tip fudbal

3+ TIKET JE U PETAK PROŠAO: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

07. 03. 2026. u 08:15 >> 03:02

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vastri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЈЕ У ПЕТАК ПРОШАО: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji predlog tiketa bio je uspešan, s tim što je jedan par bio nevažeći pa je kvota nešto umanjena, ali dobitku se u zube be gleda.

Taj predlog možete da čekirate na linku OVDE, a evo i deanašnjeg predloga tiketa 3+:

3+ TIKET ZA PETAK I SUBOTU

Petak
20.00 Sanderlend U21- Vorford U21 UG 3+ (1.45)
20.30 Bajern M. - Borusija M. UG 3+ (1.25)
Subota
16.00 Lirs Kempenzonen U21 - Briž U23 UG 3+ (1.70)

 Ukupna kvota: 3.08

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kako smanjiti nadutost i poboljšati varenje?

Kako smanjiti nadutost i poboljšati varenje?