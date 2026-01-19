Ekonomija

NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata nezaposlenim licima

Branka Borisavljević

19. 01. 2026. u 14:08

ISPLATA redovne i privremne novčane naknade za nezaposlena lica za decembar mesec počinje sutra na šalterima Banke Poštanska štedionica, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

НОВАЦ СУТРА НА РАЧУНУ: Почиње исплата незапосленим лицима

Foto: Profimedia

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće  isplaćena u sredu 21. januara.

