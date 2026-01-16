USKORO BRŽE DO MORA: Izabran izvođač za deonicu autoputa do Crne Gore
IZABRAN je izvođač radova za drugu deonicu auto-puta u Crnoj Gori, a gradiće je kineska kompanija za oko 690 miliona evra.
Nakon otvaranja otvaranja finansijskih ponuda u okviru tendera za projektovanje i izvođenje radova na auto-putu Bar–Boljare, deonica Mateševo–Andrijevica, Monteput d.o.o. je, doneo odluku o izboru izvođača za izradu glavnog projekta i izgradnju druge deonice auto-puta.
Otvorene su tri od četiri pristigle ponude koje su se kvalifikovale za otvaranje finansijskog dela ponuda, a koje su dostavili konzorcijum Cengiz-Azvirt, kompanija China Communications Construction Company Limited i konzorcijum POWERCHINA Ltd.-STECOL – PCCD. Finansijska ponuda konzorcijuma Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation sa Shandong Luqiao Group nije otvarana jer nije ispunila uslove za otvaranje finansijskog dela ponude, piše RINA.
Finansijska ponuda konzorcijuma Cengiz-Azvirt iznosila je 735,010,330.17 evra, ponuda kompanije China Communications Construction Company Limited 724,636,904.63 evra, dok je ponuda konzorcijuma POWERCHINA Ltd.– STECOL – PCCD iznosila 693,969,668.88 evra.
Na osnovu sprovedenog postupka, Monteput d.o.o. je izabrao izvođača radova, odnosno kompaniju koja će izraditi glavni projekat i izvesti radove na predmetnoj deonici auto-puta. U skladu s tim, sledi potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem – konzorcijumom POWERCHINA Ltd.–STECOL–PCCD, u vrednosti od 693.969.668,88 evra, nakon čega će izvođač započeti aktivnosti na projektovanju i pripremnim radovima za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta od izuzetnog značaja za Crnu Goru, saopšteno je iz preduzeća Monteput.
Deonica Mateševo-Andrijevica finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 200 miliona evra i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 150 miliona evra, te je postupku otvaranja finansijskih ponuda prethodila tenderska procedura u skladu sa standardima EBRD-a, koja je obuhvatila evaluaciju tehničkog dela ponuda otvorenih 31. oktobra 2025. godine.
Inicijalno vrednovanje je rezultiralo kvalifikovanjem kompanija za naredno podnošenje dokumentacije koje je bilo sadržano od tehničkog i finansijskog dela.
