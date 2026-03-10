SKANDAL! Uhapšen legendarni fudbaler!
Nije mu prvi put da dolazi u sukob sa organima reda.
Proslavljeni bivši engleski fudbaler Džoi Barton uhapšen je zbog incidenta u blizini jednog golf kluba u Mersisajdu.
Posle tog skandala je jedan muškarac hospitalizovan sa povredama lica i rebara, prenose britanski mediji.
Nemile scene su viđene na Dan žena, 8. marta, oko 21 čas u blizini golf kluba „Hjyton i Preskot“. Hitna pomoć je izašla na lice mesta pošto je prijavljen fizički napad, da bi potom zatekli povređenog čoveka koji je odmah hospitalizovan.
Policija Mersisajda potvrdila je da su u vezi sa ovim slučajem uhapšena dvojica muškaraca. Izvesni 43-godišnjak, za kojeg se navodi da je Džoi Barton, osoba od 50 godina. Obojica su privedena pod sumnjom za krivično delo „ranjavanje po članu 18“, što se prema britanskom zakonu odnosi na nanošenje namernih teških telesnih povreda.
- Osumnjičeni se nalaze u pritvoru gde će ih ispitati detektivi. Istraga o incidentu je u toku - oglasila se policija zvaničnim saopštenjem.
Na uviđaju je bio prisutan veliki broj policajaca, a područje je bilo ograđeno kordonom. Istražitelji su prikupljali izjave svedoka i pregledali snimke sa nadzornih kamera i „pametnih“ zvona u okolini.
Podsetimo, Barton je tokom blistave, ali kontroverzne karijere, branio boje Mančester sitija, Njukasla, Kvins Park Rendžersa, Olimpika iz Marselja, Barnlija i Glazgov Rendžersa. Kada je okačio "kopačke o klin", Džoi je uplovio u trenerske vode.
