Fudbal

SKANDAL! Uhapšen legendarni fudbaler!

Новости онлине

10. 03. 2026. u 13:05

Nije mu prvi put da dolazi u sukob sa organima reda.

СКАНДАЛ! Ухапшен легендарни фудбалер!

Foto: Profimedia

Proslavljeni bivši engleski fudbaler Džoi Barton uhapšen je zbog incidenta u blizini jednog golf kluba u Mersisajdu.

Posle tog skandala je jedan muškarac hospitalizovan sa povredama lica i rebara, prenose britanski mediji.

Nemile scene su viđene na Dan žena, 8. marta, oko 21 čas u blizini golf kluba „Hjyton i Preskot“. Hitna pomoć je izašla na lice mesta pošto je prijavljen fizički napad, da bi potom zatekli povređenog čoveka koji je odmah hospitalizovan.

Policija Mersisajda potvrdila je da su u vezi sa ovim slučajem uhapšena dvojica muškaraca. Izvesni 43-godišnjak, za kojeg se navodi da je Džoi Barton, osoba od 50 godina. Obojica su privedena pod sumnjom za krivično delo „ranjavanje po članu 18“, što se prema britanskom zakonu odnosi na nanošenje namernih teških telesnih povreda.

- Osumnjičeni se nalaze u pritvoru gde će ih ispitati detektivi. Istraga o incidentu je u toku - oglasila se policija zvaničnim saopštenjem.

Na uviđaju je bio prisutan veliki broj policajaca, a područje je bilo ograđeno kordonom. Istražitelji su prikupljali izjave svedoka i pregledali snimke sa nadzornih kamera i „pametnih“ zvona u okolini.

Podsetimo, Barton je tokom blistave, ali kontroverzne karijere, branio boje Mančester sitija, Njukasla, Kvins Park Rendžersa, Olimpika iz Marselja, Barnlija i Glazgov Rendžersa. Kada je okačio "kopačke o klin", Džoi je uplovio u trenerske vode.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TRAMPU: Mi određujemo KRAJ rata! TRAMP PRETI: Smrt, vatra i bes će vladati nad njima!
Svet

0 0

IRANCI TRAMPU: "Mi određujemo KRAJ rata!" TRAMP PRETI: "Smrt, vatra i bes će vladati nad njima!"

IRANSKI tvrdolinijaši u ponedeljak su izašli na ulice kako bi proglasili svoju odanost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, čiji je uspon ugasio nade da će se rat na Bliskom istoku uskoro završiti. Rat danas ulazi u 11. dan, a osim nevinih žrtava ogromne posledice mogu se osetiti na tržištu. Došlo je do velikog rasta cena nafte i naglog pada berzi zbog zatvaranja Hormuškog moreuza.

10. 03. 2026. u 08:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRAVA LEPOTICA: Ovo je Luisova najmlađa ćerka (FOTO)

PRAVA LEPOTICA: Ovo je Luisova najmlađa ćerka (FOTO)