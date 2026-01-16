"NE MOŽE IM NIKO NIŠTA": Uzalud Trampove carine - Kina ima najveći suficit u istoriji

KINA je u 2025. godini ostvarila rekordni trgovinski suficit od 1,189 biliona dolara, uprkos carinskim merama predsednika SAD Donalda Trampa, saopštila je Kineska carina.

Foto: Profimedia

Izvoz u decembru porastao je za 6,6 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, dok je uvoz povećan za 5,7 odsto, što je znatno iznad prognoza ekonomista, preneo je Rojters.

Mesečni suficiti su sedam puta premašili 100 milijardi dolara, naglašavajući otpornost kineske ekonomije na trgovinske barijere SAD.

Analitičari navode da je Kina prošle godine proširila tržišta u Jugoistočnoj Aziji, Africi i Latinskoj Americi, smanjujući zavisnost od američkih kupaca, piše Tanjug.

Snažan izvoz obuhvatio je i kinesku automobilsku industriju, koja je povećala isporuke vozila za 19,4 odsto, uključujući rast od 48,8 odsto u segmentu električnih vozila.

Kineski premijer Li Čijang istakao je potrebu za uravnoteženim razvojem uvoza i izvoza, dok su vlasti smanjile subvencije u izvozu solarnih panela, u nastojanju da pokažu spremnost za otvoreniju trgovinu prema EU i drugim partnerima.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija