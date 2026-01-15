EVO KADA MOŽETE DOBITI POVRAĆAJ NOVCA ZA PUTARINU: U jednom slučaju vratiće vam čak ceo iznos
AKO vreme putovanja značajno premaši uobičajene termine, deo ili čak cela plaćena putarina mora biti vraćena.
Postoji i uslov: povraćaj će biti izvršen samo pod uslovom da je saobraćajni zastoj izazvan radovima na putu.
Promena će stupiti na snagu 1. juna 2026. Zahtevi za naknadu automatski će se podnositiputem posebne aplikacije, koja će pratiti vreme putovanja. Prema novom pravilniku, povraćaj novca je predviđen ako je vreme putovanja na ruti do 50 kilometara najmanje 10 minuta duže nego inače. Za duža putovanja, povraćaj novca biće isplaćen ako kašnjenje premaši 15 minuta.
U slučaju kašnjenja od najmanje tri sata, ceo iznos naknade mora biti vraćen.
