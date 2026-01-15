OVO JE NAJSKUPLJE MASLINOVO ULJE NA SVETU: Pakuju ga kao parfem, a nećete verovati kolika mu je cena

NEĆEMO svakoga dana naići na komponentu koja dobija nagrade, pohvale i naziva se “Rols Rojsom” maslinovih ulja.

Postavši prvo luksuzno maslinovo ulje na svetu, Lambda Oil by Speiron Co promenilo je način na koji svet posmatra namirnice. Limitirano ekstra devičansko maslinovo ulje, Lambda pokupilo je sve hvalospeve i titule jer je skupoceno i sa sobom donosi najbolji mogući kvalitet. Kada se o njemu govori – sve je vrhunskog kvaliteta, od pakovanja zbog kog ga možemo pomešati sa ekskluzivnim parfemom, pa sve do samog proizvoda.

Masline koje se koriste za proizvodnju ovog ulja potiču sa nekih od najstarijih stogodišnjih stabala Grčke. Ručno se beru i presuju sa najvećom pažnjom, istog dana kada su ubrane. Ovaj marljivi korak osigurava da su masline odličnog kvaliteta pretvorene u premijum ulje, zbog čega ujedno ima sveži i voćni ukus. U poređenju sa drugim maslinovim uljima, Lambda ima nisku kiselost, koja maksimalno iznosi 0.3 %.

Osnivač kompanije koja proizvodi ovo ulje, izjavio je: “Svake godine, kreiram λ /lambda/ tajnu mešavinu koristeći tri glavna kriterijuma – voćnost, ultra nisku kiselost i sopstvenu ekspertizu kako bi dobijena mešavina imala izbalansirani, blagi ukus, koji će oduševiti vaša čula. Obično četvoro ljudi radi do pet sati na proizvodnji stotinu flaša. Naša vizija obuhvata pretvaranje hrane u iskustvo za sva čula”.

Nikada nećemo znati tačne mere različitih vrsta maslina koje idu u čisto Lambda maslinovo ulje iz očiglednih razloga, niti će tajna lokacija stabala sa kojih se beru biti otkrivena, ali, znamo da svaka boca ovog ulja prolazi kroz pet kontrola kvaliteta, flaširana je i etiketirana ručno. Vremenom, Lambda maslinovo ulje dobilo je globalnu reputaciju kao najluksuznije, pa je samim tim pronašlo svoje mesto u prestižnim prodavnicama i luksuznim hotelima.

Jedna flaša ovog maslinovog ulja smatra se skupocenom – prilagođena flaša sa utisnutim potpisom može vas koštati i do 15.200 dolara, dok je ona upakovana u kutiju dekorisanu sa dve pločice od 18 karatnog belog zlata, pri čemu je na jednoj ispisano ime brenda, a na drugoj ime vlasnika.

