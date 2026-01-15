U TOKU VAŽAN SASTANAK U PALATI SRBIJA: Đedović Handanović razgovara sa Sijartom
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, sa kojim će razgovarati o mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske za NIS, ali i o sveukupnoj saradnji dve zemlje.
Sastanak je počeo oko 10 sati, u Palati Srbija.
- Imamo i druge oblasti saradnje, energetika je u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju - rekla je Đedović Handanović pre nekoliko dana kada je najavila posetu Sijarta.
Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu, počeo je u utorak preko Jadranskog naftovoda (JANAF).
Ministarka Đedović Handanović je u ponedeljak najavila da od utorka stiže prva nafta i i da će oko 85.000 tona biti isporučeno u toku ove nedelje.
- Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara - rekla je tada Đedović Handanović.
Dodala je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje.
Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo.
U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS.

