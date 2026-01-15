U TOKU VAŽAN SASTANAK U PALATI SRBIJA: Đedović Handanović razgovara sa Sijartom

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, sa kojim će razgovarati o mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske za NIS, ali i o sveukupnoj saradnji dve zemlje.

Foto: Ministarstvo

Sastanak je počeo oko 10 sati, u Palati Srbija.

- Imamo i druge oblasti saradnje, energetika je u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju - rekla je Đedović Handanović pre nekoliko dana kada je najavila posetu Sijarta.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu, počeo je u utorak preko Jadranskog naftovoda (JANAF).

Ministarka Đedović Handanović je u ponedeljak najavila da od utorka stiže prva nafta i i da će oko 85.000 tona biti isporučeno u toku ove nedelje.

- Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara - rekla je tada Đedović Handanović.

Dodala je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje.

Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo.

U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS.

(Tanjug)

