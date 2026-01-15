IMA VEZE I SA KINOM I SA ČAJEM: Odakle i zbog čega je čajna kobasica dobila takav naziv?
ČAJNA kobasica nastala je u 19. veku u poljskom gradu pod nazivom Darlovo ili Rigenvaldu, kako se zvao tada, u austrougarsko vreme.
Dok jedni tvrde da je reč nastala kao izvedenica od engleskog “China” (ČAJNA), drugi veruju da se služila uz topli napitak.
“Kineski” font na privesku čajne kobasice koju je proizvodio 29. Novembar iz Subotice, sugeriše da su u pravu, međutim dizajn ovog znaka jasno oslikava čajnik, što govori da ni Subotičani nisu bili sigurni.
Naziv “ čajna kobasica” nastala je jer se verovali ili ne služila uz čaj.
Poljaci su je sekli na tanke listiće i uz sir ili kajmak služili uz čaj. Ukusni zalogaji bi postajali još lepši kada bi ih zalili gutljajem toplog napitka – čajem.
(Agroinfo.rs)
