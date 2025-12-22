STRUČNJAK OTKRIO NOVE INFORMACIJE O NIS-U: Ako se ovo dogodi, to bi značilo da ima pomaka u pregovorima

STRUČNjAK za energetiku Željko Marković izjavio je danas da ukoliko bi ove nedelje OFAK-u bio upućen novi zahtev da NIS-u produži operativnu licencu, to bi značilo da ima pomaka u pregovorima između Rusije i potencijalnog kupca.

Foto: Promo

Marković je naglasio da dokle god se snabdeva tržište iz uvoza i državnih rezervi dotle možemo očekivati relativno stabilnu situaciju.

- Međutim, u onom trenutku kada se te državne rezerve potroše, onda više ne možemo očekivati da će tako biti ako se do tada ne reši situacija, odnosno ako rafinerija ne krene da radi. Trenutno je tržište stabilno, ali i same izjave naših zvaničnika ukazuju na to da je polako krenulo da se troši ono što je u rezervama i da bi već 25. januara mogli da nastanu neki problemi, ukoliko se ne dobije licenca i ukoliko rafinerija ne startuje sa poslom - napominje Marković, prenosi RTS.

Prema njegovim rečima, rafineriji će trebati mesec dana da ponovo pokrene proizvodnju pod uslovom da dobije tu operativnu licencu.

Što se tiče međunarodnog tržišta, postoji dostupnost derivata, kaže Marković.

- Dakle, i mi smo sada bez problema za potrebe rezervi kupovali derivate, tako da sa te strane nije problem. Bio je problem zbog toga što su pojedine rafinerije bile u kvaru pa nisu radile, pa je to malo unosilo poremećaj na tržištu, ali generalno gledano ne postoji nekih većih problema - rekao je Marković.

Govoreći o ceni nafte, napominje da se na tržištu kreće oko 60 dolara, nije kao nekada po 70 i po 80 dolara.

On ističe da javnost nije obaveštena o pregovorima koji se vode niti o akterima koji u njima učestvuju.

- Imamo nagađanja da je reč o 'Adnoku', ali nikakvih zvaničnih izjava u tom smislu nema - naveo je Marković za RTS.

Marković objašnjava da od procene OFAK-a zavisi da li je taj kupac prihvatljiv za OFAK, da li i kako će se odvijati isplata tog eventualno dogovorenog posla, da li će to ići na neki zamrznuti račun ili će se pokušati isplata direktno u Rusiji.

Takođe, procenjuju da li postoji neka sumnja da će se to posle vratiti Rusiji.

- Sve se to gleda u OFAK-u i onda na osnovu toga će odlučiti da li ćemo dobiti operativnu licencu. Ako NIS ne bude dobio i nakon toga operativnu licencu, onda znači da procena OFAK-a nije bila pozitivna – da nije to zadovoljilo ono što su oni očekivali - dodaje Marković.

Ruski predsednik Vladimir Putin se prvi put od uvođenja sankcija NIS-u oglasio na tu temu.

- Što se tiče samih oglašavanja zvaničnika sa ruske strane i američke strane, tu su dva suprotstavljena cilja i naravno to spada sve u deo geopolitike. Američka administracija traži da rusko vlasništvo totalno izađe, da bi najbolje bilo i kada se ne bi ništa isplatilo. To je stav koji ide s jedne strane, budući da je uperen protiv Rusije. S druge strane, Rusija gleda na bilo koji način kako da to odbrani i upozorava i sve ostale strane koje su u samom procesu da ne ide u nacionalizaciju, da ne bude nekog otimanja - kaže Marković.

Pozicija Moskve je, prema njegovim rečima, uvek bila jasna i tu nema dileme.

- Što se tiče pozicije Beograda, pa i Beograd pokušava da između dve suprotstavljene strane koliko-toliko prođe sa što manje štete. One su 100 posto opozitne, tako da je jako teško proći kroz ceo taj proces da budete neoštećeni. Svakako ćemo imati neku štetu - zaključio je Marković.

Tokom ove sedmice, nakon razgovora koje je Srbija obavila sa stranim akterima uključenim u ovu krizu, američkoj kancelariji OFAK, nadležnoj za slučaj NIS-a, trebalo bi da bude poslat novi zahtev da se Naftnoj industriji produži operativna licenca.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ubrzano uvozi gorivo i da ga ima dovoljno najmanje do 15. a možda i do 25. januara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

STARI KAO DOBRO VINO: 70-godišnji fitnes entuzijasta pokazuje neverovatnu snagu u Čongkingu