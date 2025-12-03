"SVAKODNEVNO ANGAŽOVANO 3.800 RADNIKA" Mali: Na gradilištu EXPO radovi prema planiranoj dinamici

NA gradilištu EXPO radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici i planovima, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Instagram/mali_sinisa

- Na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope, na mestu gde će 2027. godine biti održana Međunarodna specijalizovana izložba EXPO, radovi su uveliko u toku, i odvijaju se prema planiranoj dinamici i planovima. Na izgradnji EXPO kompleksa, Nacionalnog fudbalskog stadiona, EXPO sela i linijske infrastrukture svakodnevno je angažovano oko 3.800 radnika i 405 građevinskih mašina. Izgradnja sedam EXPO hala odlično napreduje, čelična konstrukcija na halama 1, 3, 7, 2 i 6 je namontirana. Na hali dva je preostalo da se namontira konzolni deo, na hali četiri je u toku montaža, na hali pet je podignuto sedam od 15 rešetki. Na svim aneksima u toku je montaža čelične konstrukcije i prefabrikovanih ošupljenih ploča, osim na manjim aneksima. Na nekim halama je već počelo postavljanje krovova, a istovremeno se radi na protivpožarnom premazu, izradi ivičnjaka na parkinzima i saobraćajnicama, izradi žardinjera za drveće na promenadi i parkinzima. Takođe, poručena je staklena fasada za većinu objekata - objavio je Mali na svom Instagram nalogu.

Kako je naveo, u toku su intenzivni radovi i u Zoni B na EXPO gradilištu, gde će se nalaziti Forum, Nacionalni paviljon, kao i tematski paviljoni „Moć igre“, „Igrajmo zajedno“, „Igraj za napredak“, „Sport za sve“.

- Kako je predviđeno, rok za završetak radova u okviru zone B je kraj 2026. godine. Što se tiče radova na izgradnji linijske infrastrukture, oni podrazumevaju izgradnju osam saobraćajnica ukupne dužine 11,85km, kao i novu kanalizacionu, vodovodnu i gasovodnu mrežu, elektro-energetske i telekomunikacionih instalacije, merno-regulacione stanice za gas, vodovodne, kanalizacione i elektro-energetske objekte, slivnike, kanale i urbani mobilijar. I radovi na EXPO selu se odvijaju u skladu sa rokovima, i uskoro će biti završeni prvi stanovi u stambenom kompleksu koji će imati 1.500 stambenih jedinica. U tim stanovima će uoči izložbe i tokom njenog trajanja biti smešteni predstavnici zemalja učesnica izložbe. Nastavljamo da radimo i gradimo, na ponos građana Republike Srbije - poručio je ministar.