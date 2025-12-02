PRIHOD EVROPSKE ODVRANE PORASTAO ZA 13,8%: NATO članovi obećali su da će do 2035. godine izdvajati pet odsto BDP-a za odbranu

EVROPSKA odbrambena industrija zabeležila je rast ukupnog prihoda u 2024. za 13,8 odsto na 183,4 milijarde evra, navodi se u danas objavljenom izveštaju Udruženja vazduhoplovne, bezbednosne i odbrambene industrije Evrope (ASD).

Povećanje se odnosi na ukupnu ekonomsku aktivnost i prodaju firmi iz sektora odbrane, prenosi Blumberg. Zapošljavanje u industriji poraslo je 8,6 odsto na 633.000 radnih mesta, ali sektoru i dalje prete problemi u lancu snabdevanja, nedostatak kritičnih sirovina i elektronskih komponenti, kao i visoke cene energije, dodaje se u izveštaju.

Četvrti uzastopni rast prihoda rezultat je godina nedovoljnog ulaganja, a zatim naglom povećanja budžeta nakon ruske invazije na Ukrajinu. ASD upozorava da se značajan deo evropske odbrambene opreme nabavlja od stranih firmi, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, što stvara ranjivost u kriznim periodima ili u vreme velike potražnje.

Generalni sekretar ASD Kamij Grand naglasio je da 98 odsto tehnologija potrebnih za odbranu već postoji u Evropi, tako da je je Stari kontinent sasvim sposoban da na srednji i duži rok zadovolji sopstvene potrebe.

NATO članovi obećali su da će do 2035. godine izdvajati pet odsto BDP-a za odbranu, dok Evropska unija izdvaja 150 milijardi evra za zajedničku odbrambenu nabavku, uz smernice koje podstiču evropske dobavljače i smanjuju zavisnost od trećih zemalja, napominje se u izveštaju.

