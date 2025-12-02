Ekonomija

PRIHOD EVROPSKE ODVRANE PORASTAO ZA 13,8%: NATO članovi obećali su da će do 2035. godine izdvajati pet odsto BDP-a za odbranu

Ana Đokić

02. 12. 2025. u 12:41

EVROPSKA odbrambena industrija zabeležila je rast ukupnog prihoda u 2024. za 13,8 odsto na 183,4 milijarde evra, navodi se u danas objavljenom izveštaju Udruženja vazduhoplovne, bezbednosne i odbrambene industrije Evrope (ASD).

ПРИХОД ЕВРОПСКЕ ОДВРАНЕ ПОРАСТАО ЗА 13,8%: НАТО чланови обећали су да ће до 2035. године издвајати пет одсто БДП-а за одбрану

Foto Tanjug/AP

Povećanje se odnosi na ukupnu ekonomsku aktivnost i prodaju firmi iz sektora odbrane, prenosi Blumberg. Zapošljavanje u industriji poraslo je 8,6 odsto na 633.000 radnih mesta, ali sektoru i dalje prete problemi u lancu snabdevanja, nedostatak kritičnih sirovina i elektronskih komponenti, kao i visoke cene energije, dodaje se u izveštaju.

Četvrti uzastopni rast prihoda rezultat je godina nedovoljnog ulaganja, a zatim naglom povećanja budžeta nakon ruske invazije na Ukrajinu. ASD upozorava da se značajan deo evropske odbrambene opreme nabavlja od stranih firmi, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, što stvara ranjivost u kriznim periodima ili u vreme velike potražnje.

Generalni sekretar ASD Kamij Grand naglasio je da 98 odsto tehnologija potrebnih za odbranu već postoji u Evropi, tako da je je Stari kontinent sasvim sposoban da na srednji i duži rok zadovolji sopstvene potrebe.

NATO članovi obećali su da će do 2035. godine izdvajati pet odsto BDP-a za odbranu, dok Evropska unija izdvaja 150 milijardi evra za zajedničku odbrambenu nabavku, uz smernice koje podstiču evropske dobavljače i smanjuju zavisnost od trećih zemalja, napominje se u izveštaju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

U SKUPŠTINI IZA POLITIKE: Trag nemačkog mitraljeza

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose