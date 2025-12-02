NISMO DOBILI LICENCU AMERIKANACA ZA NASTAVAK RADA NIS-a

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio novinarima.

- Nemamo dobrih vesti za vas po pitanju NIS-a. Očekivali smo da ćemo da dobijemo licencu za NIS, za nastavak snabdevanja naftom, od strane vlade SAD, mi nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD. Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen. Iznenađen sam, ne vidim šta su oni time dobili, ne razumem ni šta su radili. Trudim se da racionalizujem, da se stavim u njihove cipele i analiziram šta je to tačno što rade. Ne razumem kako su u ovom slučaju postupali, ali to je njihova stvar, mi to moramo da prihvatimo kao činjenicu - kaže Vučić.

Uskoro opširnije