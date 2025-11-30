PRIPREMITE NA VREME Papir bez kojeg će vas "vratiti sa šaltera": Objekat nećete moći da legalizujete ako ga ne obezbedite

CILj države je da većina objekata bude upisana na stvarne vlasnike, dok će nelegalne gradnje u zaštićenim zonama biti uklonjene ili upisane kao državna svojina.

Građani Srbije dobili su važne informacije u vezi sa prijavom nelegalizovanih objekata. Novi propisi donose jasna pravila o proceduri legalizacije, potrebnoj dokumentaciji i visini naknada. Cilj države je da većina objekata bude upisana na stvarne vlasnike, dok će nelegalne gradnje u zaštićenim zonama biti uklonjene ili upisane kao svojina Republike Srbije.

Zakon jasno definiše koje nepokretnosti ne mogu da se legalizuju. To su objekti izgrađeni u zonama zaštite, prirodnim, kulturnim ili vodnim, kao i u pojasu eksproprijacije autoputeva i brzih saobraćajnica. Takođe, legalizaciji ne podležu objekti podignuti na privatnom zemljištu drugog lica, kao ni oni izgrađeni na javnim površinama, u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, jer oni automatski prelaze u vlasništvo države.

Novo zakonsko rešenje odnosi se na objekte koji se nalaze na građevinskom zemljištu i koji su evidentirani na satelitskim snimcima u državnoj bazi. Legalizacija se odnosi na objekte sa privremenom građevinskom dozvolom izdatom pre 13. maja 2003. godine, kao i na objekte bez dozvole koji su završeni do dana stupanja zakona na snagu. Naknada za legalizaciju biće u rasponu od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od vrste i površine objekta, dok će pomoćni i ekonomski objekti do 500 kvadrata biti oslobođeni plaćanja, kao deo socijalne i demografske politike.

Za ostale objekte naknada će se plaćati po visini doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, isto kao kod redovne građevinske dozvole. Zakon takođe naglašava da država ne preuzima odgovornost za bezbednost i funkcionalnost objekta koji se naknadno upisuje u katastar.

Prijava objekta podnosi se elektronski preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam RGZ-a. Potrebni podaci uključuju JMBG podnosioca, broj katastarske parcele ili adresu objekta, osnovne informacije o objektu, uključujući lokaciju na mapi, tip, površinu, spratnost, posebne delove i fotografiju, dok se za stanove traži dokaz o vlasništvu, kao što su ugovor, nasledno rešenje ili rešenje o dodeli.

Posebna pažnja posvećena je socijalno osetljivim grupama i onima koji zaista žive u objektu. Pravo na prioritet i posebne olakšice imaju vlasnici čija je to jedina nekretnina, samohrani roditelji, primaoci socijalne pomoći, seoska domaćinstva, borci i porodice sa troje i više dece. Ove mere deo su načela „svoj na svome“, čiji je cilj da građanima omoguće da pravno urede svoju imovinu i da je koriste kroz prodaju, nasledstvo, hipoteku ili priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Zvaničan početak prijavljivanja objekata za legalizaciju predviđen je za 8. decembar.

(Kurir/24Sedam)