Ekonomija

ENERGETSKI STRUČNJAK O NIS-U: Ova firma bi bila najbolji partner, imaju 400 milijardi prihoda godišnje

Новости онлине

21. 11. 2025. u 09:37

STRUČNjAK za energetiku Željko Marković rekao je danas da bi najbolji partneri za NIS bile one naftne kompanije sa najvećim prometom i koje mogu najbolje da rade sa NIS-om, poput ADNOK-a iz Abu Dabija.

ЕНЕРГЕТСКИ СТРУЧЊАК О НИС-У: Ова фирма би била најбољи партнер, имају 400 милијарди прихода годишње

Foto: Profimedia

- Ako gledamo sve te kompanije koje su se pominjale, najbolji izbor su najveće kompanije koje imaju najveći promet i koje mogu najbolje da rade sa NIS-om. Od ovih koje su se pominjale ADNOK je u prvom redu, kompanija sa više od 400 milijardi prihoda godišnje na svetskom nivou i ostale kompanije su dobri partneri za NIS - rekao je Marković.

On je napomenuo da pozitivna odluka Vašingtona zavisi od stava američke administracije.

- Do sada smo imali dosta odlaganja, skoro devet meseci i bojim se da je sada drugačija strategija američke administracije. Ukoliko je NIS ponudio veliki korak i obrazložio da je blizu potpisivanja ugovora, onda možemo da očekujemo eventualno produženje. Međutim, kako stvari stoje, možda tog produženja i neće biti - naveo je Marković za RTS.

Marković je istakao da je važno da NIS što pre dobije licencu da ne bi stala Rafinerija u Pančevu.

- Kada Rafinerija stane, dok je ponovo vratite u proizvodnju treba i neko vreme. Ako NIS ne dobije pruduženje to je signal, postoji pretnja sekundarnim sankcijama - rekao je Marković i dodao da je to signal bankama, da prestaju da sarađuju s NIS-om, što NIS dovodi u mnogo težu situaciju.

Kako je naveo, ako dođe do blokada računa, ne možemo računati na maloprodajnu mrežu NIS-a. 

Foto: Promo

Tekst potpisa

- Iako ima derivata u rezervi dovoljno, biće možda problem, moraće da se distribuiraju preko drugih pumpi i onda tu može da dođe do povećane gužve u nabavci goriva i otežanog snabdevanja - dodao je Marković.

NIS je prošle sedmice od američke administracije dobio dozvolu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije, do 13. februara, podsetio je Marković i poručio da ako u roku od tri meseca dođe do konkretnog dogovora da će moći da se pribavi licenca od OFAK da se potpiše ugovor i da se transakcija reši.

- Da li će to biti preko namenskog računa ili će da se čeka skidanje  sankcije protiv Rusije, da li će moći da se obave neka direktna plaćanja, nije jasno, zavisi od stava OFAK-a, koji drži konce - dodao je Marković.

Kako je naveo, ako se ne nađe rešenje po pitanju NIS, to bi otežalo snabdevanje, male pumpe i dobavljači zavise od NIS-a. 

- Ukoliko NIS njima ne isporučuje naftne derivate, teško će biti da se sada preorijentišu i nađu drugog dobavljača. Neki će možda morati da zatvore svoj posao, ali postoji opasnost za male dobavljače - zaključio je Marković.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CHANGAN ZVANIČNO ULAZI NA TRŽIŠTE SRBIJE I ZAPADNOG BALKANA LANSIRANJEM MODELA DEEPAL S05 i S07
Preduzetnik

0 2

CHANGAN ZVANIČNO ULAZI NA TRŽIŠTE SRBIJE I ZAPADNOG BALKANA LANSIRANJEM MODELA DEEPAL S05 i S07

Kompanija CHANGAN Automobile, jedan od vodećih globalnih proizvođača automobila, zvanično je najavio početak prodaje na tržištu Srbije i Zapadnog Balkana. Kroz partnerstvo sa ovlašćenim uvoznikom, kompanijom Crossroad Asia, članicom OMR Grupe, predstavljeni su novi električni SUV modeli – DEEPAL S07 i DEEPAL S05. Ovim korakom, Srbija i region ulaze na mapu strateške ekspanzije jednog od najznačajnijih kineskih automobilskih brendova.

20. 11. 2025. u 18:45

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)