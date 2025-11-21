ENERGETSKI STRUČNJAK O NIS-U: Ova firma bi bila najbolji partner, imaju 400 milijardi prihoda godišnje

STRUČNjAK za energetiku Željko Marković rekao je danas da bi najbolji partneri za NIS bile one naftne kompanije sa najvećim prometom i koje mogu najbolje da rade sa NIS-om, poput ADNOK-a iz Abu Dabija.

Foto: Profimedia

- Ako gledamo sve te kompanije koje su se pominjale, najbolji izbor su najveće kompanije koje imaju najveći promet i koje mogu najbolje da rade sa NIS-om. Od ovih koje su se pominjale ADNOK je u prvom redu, kompanija sa više od 400 milijardi prihoda godišnje na svetskom nivou i ostale kompanije su dobri partneri za NIS - rekao je Marković.

On je napomenuo da pozitivna odluka Vašingtona zavisi od stava američke administracije.

- Do sada smo imali dosta odlaganja, skoro devet meseci i bojim se da je sada drugačija strategija američke administracije. Ukoliko je NIS ponudio veliki korak i obrazložio da je blizu potpisivanja ugovora, onda možemo da očekujemo eventualno produženje. Međutim, kako stvari stoje, možda tog produženja i neće biti - naveo je Marković za RTS.

Marković je istakao da je važno da NIS što pre dobije licencu da ne bi stala Rafinerija u Pančevu.

- Kada Rafinerija stane, dok je ponovo vratite u proizvodnju treba i neko vreme. Ako NIS ne dobije pruduženje to je signal, postoji pretnja sekundarnim sankcijama - rekao je Marković i dodao da je to signal bankama, da prestaju da sarađuju s NIS-om, što NIS dovodi u mnogo težu situaciju.

Kako je naveo, ako dođe do blokada računa, ne možemo računati na maloprodajnu mrežu NIS-a.

Foto: Promo Tekst potpisa

- Iako ima derivata u rezervi dovoljno, biće možda problem, moraće da se distribuiraju preko drugih pumpi i onda tu može da dođe do povećane gužve u nabavci goriva i otežanog snabdevanja - dodao je Marković.

NIS je prošle sedmice od američke administracije dobio dozvolu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije, do 13. februara, podsetio je Marković i poručio da ako u roku od tri meseca dođe do konkretnog dogovora da će moći da se pribavi licenca od OFAK da se potpiše ugovor i da se transakcija reši.

- Da li će to biti preko namenskog računa ili će da se čeka skidanje sankcije protiv Rusije, da li će moći da se obave neka direktna plaćanja, nije jasno, zavisi od stava OFAK-a, koji drži konce - dodao je Marković.

Kako je naveo, ako se ne nađe rešenje po pitanju NIS, to bi otežalo snabdevanje, male pumpe i dobavljači zavise od NIS-a.

- Ukoliko NIS njima ne isporučuje naftne derivate, teško će biti da se sada preorijentišu i nađu drugog dobavljača. Neki će možda morati da zatvore svoj posao, ali postoji opasnost za male dobavljače - zaključio je Marković.

