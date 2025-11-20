OVO NIKAKO NE SMETE RADITI SA KREDITNIM KARTICAMA: Kazna može da ide do 2.500 evra
STARE kreditne, bankovne i zdravstvene kartice ne smeju se bacati u kućni otpad, jer sadrže čipove i osetljive podatke, a nepravilno odlaganje može dovesti do kazni i krađe identiteta. Kartice je potrebno prethodno uništiti rezanjem čipa i ličnih podataka ili ih predati banci ili firmi za reciklažu radi bezbednog zbrinjavanja.
Zašto kartice ne smeju u kućni otpad
Mnogi ne znaju da stare kreditne, bankovne i zdravstvene kartice ne smeju u kućni otpad. Iako kartica na prvi pogled deluje kao običan komad plastike, u sebi sadrži elektronski čip - pa se prema zakonu smatra elektronskim otpadom. Nepravilno odlaganje može rezultirati ozbiljnim novčanim kaznama, ali i krađom podataka.
Bankovne, kreditne i zdravstvene kartice sadrže osetljive lične podatke i integrisane čipove koji moraju biti pravilno zbrinuti. Ako karticu samo jednom presečete i bacite u kantu, rizikujete:
- mogućnost krađe podataka
- kazne koje u nekim regionima mogu dostići i do 2.500 evra
- štetu po životnu sredinu, jer se elektronski delovi ne mogu reciklirati putem redovnog otpada
Čak i ako je rizik da budete otkriveni mali, opasnost od zloupotrebe podataka i ekološka šteta ostaju veliki.
Kako pravilno uništiti kartice pre odlaganja
Ako želite da budete potpuno sigurni, najbolje je kartice odneti u reciklažni centar ili na mesta gde se odlaže elektronski otpad. Ali pre toga ih morate učiniti neupotrebljivim.
Uništavanje bankovnih i kreditnih kartica
Za bankovne i kreditne kartice preporučuju se sledeći koraci:
- Prepolovite čip - isecite ga na više delova.
- Presecite magnetnu traku.
- Uništavajte oblast sa imenom i IBAN-om.
- Kod kreditnih kartica uništite i polje za potpis.
- Idealno je koristiti uređaj za uništavanje kartica (shredder), ali može poslužiti i snažan par makaza ako uradite sve navedene rezove.
Šta je sa zdravstvenim karticama
Zdravstvene kartice takođe sadrže čip i lične podatke. Da bi bile bezbedno odložene:
- isecite čip
- učinite nečitljivim ime, datum rođenja i broj osiguranja
- uništite fotografiju tako da se više ne može prepoznati
- Što su komadi manji - to bolje.
Jednostavnija opcija - predajte kartice banci
Ako ne želite sami da režete kartice i nosite ih u reciklažni centar, postoji jednostavnije rešenje. Većina banaka omogućava da im vratite stare bankovne kartice koje će oni službeno i pravilno uništiti - bez brige o zaštiti podataka.
Preporučujemo
ISPRAVNO 97 ODSTO NAMIRNICA: Šta je pokazao monitoring bezbednosti hrane u Srbiji
20. 11. 2025. u 16:33
NIS DOBIO ZELENO SVETLO: Projekat kreće uskoro, sve je čisto kao suza
20. 11. 2025. u 15:33
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)