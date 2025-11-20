OVO NIKAKO NE SMETE RADITI SA KREDITNIM KARTICAMA: Kazna može da ide do 2.500 evra

STARE kreditne, bankovne i zdravstvene kartice ne smeju se bacati u kućni otpad, jer sadrže čipove i osetljive podatke, a nepravilno odlaganje može dovesti do kazni i krađe identiteta. Kartice je potrebno prethodno uništiti rezanjem čipa i ličnih podataka ili ih predati banci ili firmi za reciklažu radi bezbednog zbrinjavanja.

Foto Shutterstock

Zašto kartice ne smeju u kućni otpad

Mnogi ne znaju da stare kreditne, bankovne i zdravstvene kartice ne smeju u kućni otpad. Iako kartica na prvi pogled deluje kao običan komad plastike, u sebi sadrži elektronski čip - pa se prema zakonu smatra elektronskim otpadom. Nepravilno odlaganje može rezultirati ozbiljnim novčanim kaznama, ali i krađom podataka.

Bankovne, kreditne i zdravstvene kartice sadrže osetljive lične podatke i integrisane čipove koji moraju biti pravilno zbrinuti. Ako karticu samo jednom presečete i bacite u kantu, rizikujete:

mogućnost krađe podataka

kazne koje u nekim regionima mogu dostići i do 2.500 evra

štetu po životnu sredinu, jer se elektronski delovi ne mogu reciklirati putem redovnog otpada

Čak i ako je rizik da budete otkriveni mali, opasnost od zloupotrebe podataka i ekološka šteta ostaju veliki.

Kako pravilno uništiti kartice pre odlaganja

Ako želite da budete potpuno sigurni, najbolje je kartice odneti u reciklažni centar ili na mesta gde se odlaže elektronski otpad. Ali pre toga ih morate učiniti neupotrebljivim.

Uništavanje bankovnih i kreditnih kartica

Za bankovne i kreditne kartice preporučuju se sledeći koraci:

Prepolovite čip - isecite ga na više delova.

Presecite magnetnu traku.

Uništavajte oblast sa imenom i IBAN-om.

Kod kreditnih kartica uništite i polje za potpis.

Idealno je koristiti uređaj za uništavanje kartica (shredder), ali može poslužiti i snažan par makaza ako uradite sve navedene rezove.

Šta je sa zdravstvenim karticama

Zdravstvene kartice takođe sadrže čip i lične podatke. Da bi bile bezbedno odložene:

isecite čip

učinite nečitljivim ime, datum rođenja i broj osiguranja

uništite fotografiju tako da se više ne može prepoznati

Što su komadi manji - to bolje.

Jednostavnija opcija - predajte kartice banci

Ako ne želite sami da režete kartice i nosite ih u reciklažni centar, postoji jednostavnije rešenje. Većina banaka omogućava da im vratite stare bankovne kartice koje će oni službeno i pravilno uništiti - bez brige o zaštiti podataka.