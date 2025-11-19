RAT ZA ČIPOVE Kinezi zapretili Holanđani odustali: Ništa od zaplene kineskog centra za procesore

HOLANDSKA vlada je vratila kontrolu nad kineskim proizvođačem čipova Nexperia nakon „konstruktivnih sastanaka“ sa vlastima u Pekingu, objavio je ministar ekonomije Vinsent Karemans.

Holandija je prošlog meseca pokrenula vanredni zakon iz doba Hladnog rata kako bi zaplenila holandsku firmu, navodeći „ozbiljne nedostatke u upravljanju“ i strahove da bi ključni kapaciteti za proizvodnju čipova mogli biti izmešteni iz EU. Ovaj potez izazvao je buran odgovor Pekinga, koji je uzvratio ograničavanjem izvoza Nexperia-e iz Kine, što je otprilike polovina proizvodnje kompanije. Ograničenja su se proširila na automobilski sektor, primoravajući na smanjenje proizvodnje u nekoliko evropskih fabrika.



-U svetlu nedavnih dešavanja, smatram da je pravi trenutak da preduzmem konstruktivan korak obustavljanjem moje porudžbine u skladu sa Zakonom o dostupnosti robe u vezi sa Nexperia, izjavio je Karemans. Međutim, dodao je da će se razgovori između Haga i Pekinga nastaviti.

Holandsko preuzimanje dogodilo se usred eskalacije trgovinskih tenzija između EU i Kine. Tokom prošle godine, sukobili su se oko onoga što Brisel naziva dampingom ključne industrijske robe od strane Pekinga – uključujući električna vozila, baterije i solarne panele – i navodne prekomerne proizvodnje koju podržava država, a koja potkopava evropske proizvođače. Peking je odbacio optužbe i optužio EU za protekcionizam.

Spor se intenzivirao poslednjih meseci, a EU je pokrenula niz trgovinskih istraga o električnim vozilima i komponentama zelene tehnologije proizvedenim u Kini, što je izazvalo upozorenja Pekinga da bi takvi potezi „ozbiljno poremetili“ lance snabdevanja. Kina je, zauzvrat, proširila kontrolu izvoza elemenata retkih zemalja, permanentnih magneta i drugih kritičnih materijala, korak koji bi mogao da značajno optereti evropsku automobilsku i elektronsku industriju koja se bori.

Prema izveštajima koji se pozivaju na sudske dokumente, holandske vlasti su na kraju preuzele kontrolu nad Nexperia pod velikim pritiskom SAD, koje su pozvale evropske saveznike da blokiraju pristup Pekinga naprednoj poluprovodničkoj tehnologiji.

