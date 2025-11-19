"PODRŠKA GRAĐANIMA U SVAKOJ OPŠTINI" Sofronijević: Borski okrug spreman za digitalni upis svojine

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević posetila je danas opštinu Kladovo gde je održala radni sastanak sa predstavnicima Borskog upravnog okruga, u cilju dalje implementacije novog Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Foto: Ministarstvo

- Ovo je važan zajednički zadatak države i lokalnih samouprava. Od 8. decembra počinje podnošenje elektronskih prijava, i do tada je potrebno da opštine i gradovi ispune dve ključne obaveze. Prvo, da izrade i dostave Agenciji digitalni zoning plan — jedinstvenu mapu svih postojećih objekata i stvarnog stanja na terenu, sa jasno obeleženim površinama javne namene, zonama zaštite i zonama za utvrđivanje doprinosa. To je osnov da se obezbedi jednak i pravičan tretman za sve građane.

Drugo, kako će se prijave za evidentiranje i upis prava svojine podnositi elektronskim putem, svi građani koji nisu u mogućnosti da prijavu podnesu samostalno moći će da dobiju stručnu i tehničku pomoć u svojim lokalnim samoupravama. Ovlašćeni službenici će u njihovo ime popuniti i podneti elektronsku prijavu - rekla je ministarka Sofronijević i dodala da je zadatak države da pomogne svakom čoveku da postane svoj na svome.

Ministarka Sofronijević je istakla da je građanima važno da znaju da su za podnošenje prijave potrebna samo dva dokumenta, važeća lična karta i osnov sticanja nepokretnosti – ugovor, rešenje, nasledstvo, kupoprodaja, zamena ili bilo koji drugi dokaz o tome kako su stekli kuću, stan ili zemljište. Ona je posebno naglasila da se intenzivno radi na tome da postupak prijave bude omogućen i iz inostranstva, što je od velikog značaja za Istočnu Srbiju i sve ljude iz ovog kraja koji žive i rade van naše zemlje.

- Svesni smo da mnogi naši ljudi iz ovog kraja žive u dijaspori. Zato radimo na tome da im omogućimo da svoja prava i obaveze u vezi sa nepokretnostima ostvaruju bez dolaska u Srbiju. To je pitanje i efikasnosti i brige o našim građanima, gde god se nalazili - poručila je ministarka Sofronijević.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije i Republičkog geodetskog zavoda koji su sa predstavnicima Borskog upravnog okruga razgovarali o svim tehničkim koracima kako bi se omogućila što efikasnija primena novog Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.