NEMAČKA OBJAVILA TENDER: Spremaju paviljon za izložbu Expo 2027

NEMAČKA je objavila javni poziv za kompanije koje žele da učestvuju na tenderu za planiranje, izgradnju i kasniju demontažu njenog paviljona na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

foto Ekspo

Naručilac je Savezna Republika Nemačka, preko Ministarstva za privredu i energetiku te države.

Tenderska procedura, objavljena u veb registru EU Tenders Electronic Daily, predviđa konkurentski pregovarački postupak sa pregovorima, uz budžet od 7,5 miliona evra bez poreza na dodatu vrednost

U dokumentaciji je navedeno da je predmet ugovora svrstano u oblast arhitektonskih, građevinskih i inženjerskih usluga, uključujući radove na objektima za izložbene prostore i specijalizovane dizajn-usluge.

Mesto izvršenja je Beograd, u okviru NUTS oblasti RS110.

Kako je navedeno na portalu, proces će se odvijati sukcesivno i nakon prve faze u kojoj kompanije mogu da se prijave za učešće će biti odabrane najmanje tri firme koje ispune tražene uslove.

Očekivano trajanje ugovora je od 11. maja 2026. do 31. decembra 2027.

Srbija je pre nekoliko dana počela sa potpisivanjem formalnih ugovora o učešću na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, a prvi ugovor potpisan je sa Slovačkom.

Ugovor o učešću Slovačke na izložbi potpisali su komesar izložbe Ekspo 2027 i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo Beograd 2027 Danilo Jerinić i komesar Slovačke za Ekspo 2027 Beograd Lukaš Parizek.

(Tanjug)

