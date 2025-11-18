BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"

DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.

Dušan Bajatović, Foto D. Milovanović

Bajatović je, odgovarajući na pitanje da li bi, kako to neki misle, odlazak Rusa iz NIS-a značio i kraj ruskog uticaja u Srbiji, rekao da on taj uticaj ne vidi.

- Znate kako ja to vidim, nama je svaki kapital dobrodošao. Ja nisam srećan zbog ovoga, ali ruski kapital u NIS-u moraće da bude anuliran, jer NIS mora da radi - rekao je Bajatović za RTS.

Prema njegovim rečima, kupci mogu da budu neke kompanije iz arapskih zemalja, neka američka, ili eventualno evropska kompanija.

- Mislim da bi najbolje bilo da bude to neka arapska kompanija. U Evropi mađarski MOL je zainteresovan za kupovinu Lukoila i udeo u NIS-u. Nije nemoguće da možemo da pričamo i sa MOL-om - rekao je direktor Srbijagasa.

On kaže da sada čekamo da nas ruski partneri obaveste šta mogu da urade.

- NIS ne može da radi i svako ko bi radio sa njima najkasnije do 13. februara bi potpao pod sankcije. Mi nismo "civilizovana" Evropa da otimamo nečiju imovinu, i to bi sigurno imalo posledice. Rusija je velika sila, a rat će se pre ili kasnije završiti. Ovde imate pravo sile, a ne neko međunarodno ili bilo kakvo drugo pravo. Mi nismo napravili nijedan faul, ni prema Rusima, ni prema Amerikancima. Mi tražimo da se ovo reši jer nikome nije interes da rafinerija u Pančevu zarđa - smatra Bajatović.

Foto: Profimedia

Bajatović dodaje da Srbija hoće da reši problem za sedam dana, iako je OFAK rekao da imamo rok do 13. februara.

- Ali vi morate da imate menadžment, prodaje akcija i slične transakcije, imaju svoju proceduru. Verujem da će NIS dobiti licencu da nastavi da radi pod nekom vrstom kontrole, da li neke radne grupe ili menadžmenta - rekao je on.

Bajtović je dodao da bi sačekao sa pričom o nacionalizaciji koja se sve više potencira, jer su predsednik Aleksandar Vučić, a i članovi Vlade rekli da smo spremni da platimo svaku cenu, pa i višu oko čega treba da se slože Rusi i OFAC.

- Svima je jasno da ne možete da promenite ni menadžment ni vlasništvo za par dana. Predsednik je rekao da svako rešenje koje Rusi ponude mi prihvatamo, ali do nekog vremena. Recimo biće promenjen menadžment, ali treba nam 3-6 meseci da tog kupca proceni OFAC, da se prebaci novac itd - objašnjava Bajatović.

Prema rečima Bajatovića, korišćenje deviznih rezervi za kupovinu NIS-a ne bi bila popularna mera.

- Ja znam da država ima dovoljno para na računu, najnepopularnija mera su devizne rezerve i zlato. Da li je nama zlata vredno da NIS nastavi sa radom, ja mislim da jeste, ali mene ne možete da pitate kako. Ja ne znam kakav bi taj dogovor mogao biti, ali to mora biti prodato. Jer sve drugo Amerikanci mogu tumačiti kao finansijski prekršaj. Biće problem sa rezervnim delovima, sa servisom, a tu je i 13.000 zaposlenih - rekao je Bajatović.

Foto D. Milovanović

Direktor Srbijagasa kaže da niko nije kriv što smo se danas našli u situaciji u kojoj jesmo i što je NIS potpao pod američke sankcije zbog ruskog vlasništva nad kompanijom.

Govoreći o snabdevanju gasom i koliko situacija sa NIS-om može da utiče na gasni aranžman koji imamo sa Rusima, direktor Srbijagasa kaže da ga to ne brine i da smo spremni sa sve scenarije.

- Biće produžen aneks ugovora o prodaji gasa Srbiji. Ja bih voleo da to bude do kraja sledeće godine, ali videćemo. Ako se to i ne desi, da od januara ostanemo bez ruskog gasa, mi možemo da kupujemo gas u regionu i na drugim tržištima. Iz Mađarske, Grčke, Bugarske odnosno Turske, nešto iz Azerbejdžana. Možda će deo ovog ugovora biti da (Donald) Tramp kaže kupite jedan deo američkog tečnog gasa, a ostalo od Rusa. Nema nikakve zabrane ruskog gasa u ovom trenutku - rekao je Bajatović.

Očekuje i da će interkonekcija sa Severnom Makedonijom biti završena do polovine 2027. godine, a u slično vreme očekuje i da Rumuni puste gas preko interkonekcije koju je Srbija završila.

(Tanjug)