"NEMA MESTA PANICI" Đedović Handanović: U toku tri godine za 70.600 tona imamo više evro dizela u našim skladištima

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kazala je da građani nemaju razloga za brigu.

Foto: Printskrin

- Građani apsolutno nemaju razloga za brigu, što ne znači da mi koji smo u vladi, na čelu države, ne brinemo. Brinemo, da izađemo iz ovog problema u kome smo se našli ni krivi ni dužni i koji je rezultat jednog geopolitičkog rata koji se nastavlja. Mi smo se našli u vrtlogu toga. Ono što građani treba da znaju jeste da nema mesta panici, da smo se mi spremali, naporno radili, da smo mi podizali naše rezerve, državne rezerve kontinuirano, da smo samo u toku tri godine povećali za 70 hiljada i 600 tona samo imamo više evro dizela u našim skladištima, što je značajno jer se dizel troši najviše, dve trećine je zastupljenost dizela, pa onda tek benzina. Mi smo se spremali da ukoliko dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, da mi možemo da na tržištu imamo dovoljno nafte i naftnih derivata. Mi imao u dolasku, u toku decembra nove isporuke dizela, 35 hiljada tona, kao 5 hiljada i 300 tona kerozina. To je važno i za naše avione. Apsolutno radimo na tome i da zanovimo robu u Ledincima, to su skladišta u kojima pre svega držimo dizel. To je nekih 40 hiljada tona. Mi smo ta skaldište preveli u carinska, da bi mogli - kaže ministarka.