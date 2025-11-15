Ekonomija

"NOVOSTI" SAZNAJU: Stigle loše vesti po pitanju NIS - Uskoro obraćanje ministarke Đedović, sutra sednica vlade na kojoj prisustvuje Vučić

В.Н.

15. 11. 2025. u 10:24

KAKO saznaju "Novosti", stigle su loše vesti za nas po pitanju NIS-a.

Foto: Promo

Dubravka Đedović, mintarska energetike, će se ovim povodom uskoro obratitu. 

Premijer Srbije Đuro Macut je za sutra zakazao sednicu Vlade, uz prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Uskoro opširnije

