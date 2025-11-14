EU NASTALJA DA TONE U KONFRONTACIJU: Spreman novi potez protiv Rusije
EVROPSKA unija će u narednim nedeljama pripremiti dodatni paket sankcija protiv Rusije.
Nemački kancelar Fridrih Merc je to najavio tokom zajedničke konferencije za novinare sa kiparskim predsednikom Nikosom Nikos Hristodulidisom u Berlinu.
- Mi u Evropskoj uniji ćemo pripremiti još jedan paket sankcija u narednim nedeljama i, shodno tome, nećemo popuštati pritisak na Rusiju - naveo je on.
Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da SAD nemaju više prostora za nove sankcije protiv Rusije .
