EU NASTALJA DA TONE U KONFRONTACIJU: Spreman novi potez protiv Rusije

EVROPSKA unija će u narednim nedeljama pripremiti dodatni paket sankcija protiv Rusije.

Foto: Profimedia

Nemački kancelar Fridrih Merc je to najavio tokom zajedničke konferencije za novinare sa kiparskim predsednikom Nikosom Nikos Hristodulidisom u Berlinu.

- Mi u Evropskoj uniji ćemo pripremiti još jedan paket sankcija u narednim nedeljama i, shodno tome, nećemo popuštati pritisak na Rusiju - naveo je on.

Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da SAD nemaju više prostora za nove sankcije protiv Rusije .