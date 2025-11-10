Ekonomija

ROK ISTIČE ZA ČETIRI DANA: Važno je da građani izmire ovu obavezu

В. Н.

10. 11. 2025. u 11:00

GRADSKI Sekretarijat za javne prihode Beograda saopštio je danas da je 14. novembar rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za ovu godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica.

Foto: V. N.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, navodi se u saopštenju i dodaje da redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda, ili se obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od osam do 14 časova, izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od osam do 18.30 časova.

(Tanjug)

