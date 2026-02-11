POVRTARI, VEĆ SADA U BAŠTU: Evo šta treba da posejete u februaru i martu
FEBRUAR je mesec kada vrtlari već ulaze u bašte da bi pripremili zemlju za setvu.
Ima dosta povrća koje dobro podnosi zimu i može se posejati na otvorenom, već u februaru ili martu. I ne samo da se može posejati, nego se i mora posejati baš tada, ako mislimo da ga imamo na trpezi.
U tom periodu vreme je još nestabilno, može biti i snega, ali čim vremenski uslovi to dozvole treba zasukati rukave i krenuti sa poslom. Posao pre svega podrazumeva obradu zemljišta ašovom, motikom, grabuljama ili kultivatorom za one koji poseduju mehanizaciju. Mora da se ispuni uslov da zemlja bude dovoljno suva da bi se mogla obrađivati. Vrtlari moraju da iskoriste lepo vreme za posao.
Rotkvice
Rotkvice mogu da se seju već u februaru i martu, čim vremenske prilike to dozvole. Ako im vreme pogoduje i tlo je vlažno, niču već za 7 dana. Odlikuju se veoma brzim prirastom, tako da će biti rotkvica za jelo, već za 60-90 dana. Dobro pripremite zemlju i sadite rotkvice u redove. Međuredni razmak je 15 cm. Dubina setve je 2 cm, a razmak između semenki u redu je 5 cm. Ne zahteva posebnu negu i laka je za uzgoj. Moraju se povaditi na vreme, jer ako se zakasni postaju drvenaste i ljute za jelo.
Luk
Ovo je pravo vreme da posadite crni i beli luk. Otporan je na niske temperature, tako da mu ništa ne smeta ako je hladno. Jednostavno se uzgaja. Sadite ga u dobro pripremljeno zemljište u redove. Najbolja varijanta je da ga sadite gusto, tako da kad stasa mladi luk, možete da ga proređujete i koristite. Deo naravno ostavite u zemlji za kasnije, neka se formiraju glavice. Može da nikne već za nedelju dana, za dva meseca će biti mladog luka, a za 5 meseci će biti glavice.
Zelena salata
Zelena salata je odlična i šteta bi bilo da se ne poseje. Februar i mart su baš pravo vreme za setvu. Brzo raste i lako se rasađuje. Zahteva dobro pripremljeno zemljište, ali je jednostavna za negu. Treba je povremeno zaliti, kad je suva zemlja i očistiti zemlju od korova. Postoje razne sorte, a nama se najviše dopala sorta Great lakes.
Blitva
Od marta na otvorenom možemo posejati i blitvu. Setva na otvorenom, obavlja se u redove između kojih je razmak 30-50 cm. U samom redu blitva se može proređivati. Brzo napreduje. Početak berbe blitve je već za 60 dana od setve. Može se vaditi sa korenom, a mogu se samo odsecati listovi, koji će se posle obnavljati.
Peršun
Ovo je pravo vreme za setvu peršuna. Dobro podnosi niske temperature. Zahteva dobro pripremljeno i usitnjeno zemljište. Treba razlikovati dve vrste. Peršun liščar koji se gaji dominantno zbog listova i korenaš koji se gaji dominantno zbog korena. Mi više volimo i vama predlažemo peršun liščar. Setva se obavlja u redove, a međureni razmak je 30 cm. Listovi se seku i od njih se formiraju buketići, a iz korena posle rastu novi. Tako ćete listove peršuna imati gotovo tokom cele godine. To je odlično, jer se peršun stavlja u razna jela, a od njega može da se pravi i čaj koji je lekovit.
Grašak
Setvu graška treba obaviti pred kraj zime, odnosno čim vremenski uslovi to dozvole. Optimalan rok je od sredine februara do sredine marta. Može se sejati i u aprilu, ali su onda znatno manji prinosi. To je zato što mu ne pogoduju temperature preko 25 stepeni. Tada prestaje da raste i cveta, a mahune zakržljaju. Setva graška se obavlja u redove, između kojih razmak treba biti 20 cm. Seme se seje na razmak od 5 cm, a u dubinu 4 cm.
Cvekla
Cvekla se seje na otvorenom u martu mesecu. Seje se u redove. Međuredno rastojanje je 40 cm. Razmak u redu je 10 cm. Dubina setve je 3 cm. Za 2,5 do 3 meseca od nicanja, već mogu da se beru i jedu mlade cvekle. Inače period vegetacije traje 160 dana, kad cvekla dostiže punu tehnološku zrelost.
(Sadnja.com)
